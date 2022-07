"Tengo un problema de temperatura": las insólitas excusas de los conductores para ir por la banquina

banquineros

Los agentes también controlan a los conductores que usan el celular mientras manejan, vehículos con las patentes adulteradas y camiones que circulan por carriles indebidos, entre otras infracciones.

Los controles grabados en un video se realizaron l el 7 y 8 de julio en la Autopista Panamericana, traza principal entre los kilómetros 12,5 y 31. Los agentes de la ANSV detectaron a tres conductores circulando por la banquina y los detuvieron para labrarles el acta correspondiente.

Algunas de las excusas fueron: se quiso abrir para adelantarse y otros conductores no lo dejaron volver al carril autorizado porque apurado. "Te voy hacer una explicación y no me la vas a creer. Tengo un problema de temperatura", dice uno de los conductores.

Una asistente social de una escuela de barrio aseguró que estaba apurada porque le avisaron de un accidente de un chico.

Otro conductor dijo: "Estoy yendo al colegio de mi hijo, es el cumpleaños", y cunado el agente le informó que le va a labrar un acta por circular por la banquina, el sujeto le pidió por favor que le haga sólo una llamada de atención.

Cabe destacar que las multas por este tipo de imprudencias alcanzan los $23.520.