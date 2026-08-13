Tras flexibilizar el acceso a armas de guerra, Milei habilitó la venta de silenciadores y miras telescópicas

El gobierno de Javier Milei flexibilizó este jueves el acceso a silenciadores y miras telescópicas nocturnas. Así quedó plasmado en la Resolución 48/2026 del Registro Nacional de Armas (Renar) publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se dispuso la incorporación de supresores o moderadores de sonido (silenciadores) y de dispositivos o miras nocturnas adosados o adosables a armas de fuego capaces de dirigir el tiro en la oscuridad dentro de la categoría de materiales de uso civil condicional. A partir de esa nueva clasificación, los legítimos usuarios vigentes de armas de uso civil condicional podrán pedir autorización de tenencia por adquisición, introducción definitiva o transferencia, bajo un régimen específico.