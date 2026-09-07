Los detalles de los próximos feriados: la cuenta regresiva para el siguiente fin de semana largo
Tras el feriado del 17 de agosto por San Martín, crece la expectativa entre los argentinos por conocer cuál será la próxima fecha de descanso en el calendario.
Para quienes prefieren organizar sus planes con anticipación, resulta útil saber cuándo serán los próximos feriados en Argentina después del 17 de agosto y cuántos fines de semana largos quedan en el calendario de 2026. Las fechas forman parte del cronograma oficial establecido por el Gobierno Nacional.
Después de esta jornada de descanso, quienes quieran viajar, hacer una escapada o simplemente aprovechar unos días libres tendrán que esperar 56 días hasta el próximo feriado del calendario argentino.
Cuáles son los próximos feriados nacionales y fines de semana largo
El próximo feriado en Argentina será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La fecha permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo, junto con el sábado 10 y el domingo 11.
Octubre
- Del sábado 10 al lunes 12 de octubre habrá otro descanso extendido por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- En noviembre, el fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23, debido al Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- El descanso más extenso que queda en el año llegará en diciembre. Será desde el sábado 5 hasta el martes 8, gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado por la Inmaculada Concepción de María.
- Más adelante, Navidad también permitirá un descanso de tres días: desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.
Entre los feriados inamovibles que todavía restan en el calendario nacional aparecen:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
También quedan algunas fechas correspondientes a feriados trasladables:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, correspondiente al 20 de noviembre.
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