Robertito Funes trató de "corrupto" al árbitro mundialista argentino Yael Falcón Pérez

Sin embargo, la conclusión de Funes fue peor que poco afortunada, achacándole a Falcón “simpatía poco” por negarse a hablar a su micrófono, agregando un exabrupto completamente desubicado: “Corrupto”.

“De simpatía poco y ya sabemos que en la FIFA son todos medio corruptos, así que este (por el árbitro) debe ser uno parecido… Podría haber sido un poco más educado, pero de educado nada, por eso es lo que es”, añadiendo que “el Falcón este es un maleducado guarango… Debe ser un chanta como Infantino”, concluyó en alusión al presidente de la entidad rectora del fútbol mundial.