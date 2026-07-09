Robertito Funes trató de "corrupto" al árbitro mundialista argentino Yael Falcón Pérez
El conductor de televisión cubre el Mundial 2026 para una señal de noticias y protagonizó el papelón del día en Miami.
Roberto Funes Ugarte, alias “Robertito”, fue enviado a los Estados Unidos para cubrir el “lado colorido” del Mundial 2026, aunque él mismo reconoce que de fútbol entiende “cero”. La televisión argentina tiene esas paradojas…
Instalado en Miami, el conductor de LN+ se encontraba en un local gastronómico consultando sobre las cábalas de los argentinos que esperan el partido ante Suiza, que se disputará el próximo sábado, y de pura casualidad vio a un árbitro mundialista conversando en la vereda.
Se trataba del juez argentino Yael Falcón Pérez, que en fase de grupos dirigió Suecia 5 Túnez 1 en el Estadio de Monterrey, y México 3 República Checa 0 en el Estadio Azteca, y por dieciseisavos de final Suiza 2 Argelia 0 en el BC Place Vancouver.
Al percatarse de su presencia, “Robertito” salió raudamente del local para entrevistar al árbitro que, obviamente, cruzó la calle para evadir una posible entrevista dado que, como es sabido, los jueces mundialistas tienen prohibido hacer declaraciones a la prensa.
“Vení, Yael, que me dicen que sos árbitro. Yo no tengo idea… Mirá, vení: ¿es verdad que sos árbitro?”, le gritaba el conductor mientras el juez se retiraba. “Se fue”, se quejó a pesar de que le dijeron que, como árbitro de la FIFA, no podía hacer declaraciones.
Sin embargo, la conclusión de Funes fue peor que poco afortunada, achacándole a Falcón “simpatía poco” por negarse a hablar a su micrófono, agregando un exabrupto completamente desubicado: “Corrupto”.
“De simpatía poco y ya sabemos que en la FIFA son todos medio corruptos, así que este (por el árbitro) debe ser uno parecido… Podría haber sido un poco más educado, pero de educado nada, por eso es lo que es”, añadiendo que “el Falcón este es un maleducado guarango… Debe ser un chanta como Infantino”, concluyó en alusión al presidente de la entidad rectora del fútbol mundial.
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