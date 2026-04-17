Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J", más cerca de la extradición a la Argentina

Una vez que arribe a la Argentina, Valverde Victoriano será trasladado a la sede judicial de Morón para su declaración indagatoria para dar inicio al proceso, en el marco de un importante operativo policial que incluirá fuerzas especiales debido a la peligrosidad extrema del individuo.

Vale recordar que, para lograr su extradición, el Estado argentino debió ofrecer garantías de que se le computará al detenido el tiempo de privación de libertad que demandó el trámite de en su país de origen, adonde se fugó a raíz del revuelo mediático que provocó el triple crimen de Varela.