Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J", más cerca de la extradición a la Argentina
El complejo proceso de extradición desde Perú entró en el tramo final, ya las autoridades de ese país notificaron formalmente la disponibilidad del imputado.
El 31 de enero último, el gobierno de Perú oficializaba la decisión de conceder la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", requerido por la Justicia argentina como el principal responsable del brutal triple crimen de Florencio Varela.
Se trata del imputado por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), en una causa caratulada como "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos".
La medida formalizada a través de la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el entonces presidente peruano José Enrique Jerí Oré, entra ahora en su tramo final, ya que este viernes las autoridades de Perú notificaron formalmente la disponibilidad del imputado para su extradición.
Además, el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, sospecha que el sujeto conocido como “Pequeño J” formaba parte de una organización dedicada al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, lo que complica aún más su situación judicial, cabiendo la posibilidad de que sea condenado a prisión perpetua.
En concreto, ya con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, se inició la logística diplomática para el regreso del imputado a nuestro país, lo que se concretaría en un plazo máximo de 30 días bajo supervisión y coordinación de Interpol.
Una vez que arribe a la Argentina, Valverde Victoriano será trasladado a la sede judicial de Morón para su declaración indagatoria para dar inicio al proceso, en el marco de un importante operativo policial que incluirá fuerzas especiales debido a la peligrosidad extrema del individuo.
Vale recordar que, para lograr su extradición, el Estado argentino debió ofrecer garantías de que se le computará al detenido el tiempo de privación de libertad que demandó el trámite de en su país de origen, adonde se fugó a raíz del revuelo mediático que provocó el triple crimen de Varela.
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