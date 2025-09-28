Triple femicidio de Florencio Varela: para la mamá de Morena, "Pequeño J" no es el autor intelectual

Sabrina, la mamá de Morena, apuntó a Patricia Bullrich

Robertito Funes Ugarte habló de la agresión que sufrió en la marcha por el triple femicidio: "Lamentable"

En las últimas horas, Robertito Funes Ugarte fue agredido por personas que estaban presentes en la marcha del Congreso. En dicho lugar se reclamaba justicia por las tres jóvenes asesinados en Florencio Varela.

Brenda y Morena de 20 años así como Lara de 15 años eran oriundas de La Tablada. Sin embargo, fueron vistas por última vez el 19 de septiembre en Florencio Varela. Tal es así que su familia comenzó una intensa búsqueda con denuncias de desaparición para confirmar, el pasado 24 del mismo mes, que sus cuerpos fueron hallados sin vida en una casa donde funcionó por última vez el celular de una de las chicas.

Ante esto, miles de personas se reunieron en el Congreso para reclamar justicia. Y, si bien al principio todo parecía ir sin problemas, cuando llegó Robertito Funes Ugarte con las cámaras de LN+ comenzaron a agredirlo y a echarlo del lugar. El periodista fue apartado del lugar a los gritos, entre los cuales se escuchó "nos dan vergüenza los gays".

El descargo de Robertito Funes Ugarte

Luego de ser agredido durante su cobertura, Robertito Funes Ugarte compartió un video en su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. El incidente ocurrió después de que el abuelo de Brenda, Antonio, diera una nota con él conferencia junto a otros medios.

"Les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién", comenzó el periodista en su mensaje. Describió la agresión como un hecho inesperado: "Un grupo de mujeres feministas y fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir, a insultar".

Funes Ugarte detalló cómo se desarrolló la confrontación, que incluyó insultos y agresiones físicas. "De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todos mujeres insultándome, periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer de la comunidad LGTB que me empujó y me arañó", explicó.

El periodista, que se encontraba cubriendo la marcha para LN+, lamentó que la violencia se infiltrara en un evento que debía ser pacífico, especialmente en un contexto tan sensible. "Lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco, donde tres mujeres fueron asesinadas", sostuvo.

Y concluyó, con un tono de indignación: "Vinimos a cubrir la marcha para LN+, y otra vez la violencia se infiltró. Los violentos, los de siempre, que nunca faltan, que empezó pacífica y terminó con este enfrentamiento innecesario".

Es importante recordar que no es el primer conflicto que el periodista enfrenta en la vía pública. Recientemente, Robertito Funes Ugarte tuvo un altercado con un grupo de personas que le gritaron mientras conducía, a lo que él respondió bajándose de su vehículo para confrontarlos.