Triple femicidio de Florencio Varela: buscan a tres sospechosos más

El general antidrogas de Perú dio detalles de la detención de Pequeño J y su mano derecha

En el momento de su detención, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", se redujo a cuatro paredes. No vio a nadie, solo habló con su abogado, especializado en terrorismo en Perú. Estuvo completamente aislado, sin acceso al exterior ni interacción con otros presos.

El joven peruano, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fue sometido a un control médico cuando llegó el martes 30 de septiembre a la comisaria de Chilca, un distrito costero ubicado unos 50 kilómetros al sur de Lima.

Los investigadores ya tenían bajo custodia a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, detenido a las 10.00 del martes y fue expulsado de Perú. Fue a partir de la intervención de su celular que supieron que esa misma noche, cerca de las 22.00, Ozorio planeaba encontrarse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre.

pequeño j

Detalles de la detención de Pequeño J

El 28 de septiembre, un llamado desde la Provincia de Buenos Aires activó la búsqueda del Valverde Victoriano. “Me comunico con el comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Me comparte una información de que un ciudadano peruano y un argentino que habían cometido un hecho macabro en Argentina se estaban desplazando para el Perú”, Contó el general Nilton Santos Villalta. La clave fue un número telefónico con código peruano. "Pequeño J" prendía y apagaba su teléfono. A partir de ahí, empezaron a rastrearlo. Los agentes lo ubicaron en Nazca, al sur de Lima y lo siguieron.