Triple femicidio de Florencio Varela: buscan a tres sospechosos más
Se trata del conductor de la camioneta donde llevaron a las víctimas, su acompañante y otro hombre que viajaba con Víctor Sotacuro y Florencia Benítez en el auto de apoyo.
La Justicia continúa la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela y busca a tres nuevos sospechosos, mientras estima que al menos quince personas habrían participado en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Hasta el momento, hay nueve personas detenidas y están buscando a otras tres personas, para los investigadores, al menos, quince individuos habrían participado de manera directa o indirecta en el triple femicidio.
Según detallaron, los tres buscados son el conductor y el acompañante "que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas", que las fueron a buscar a Ciudad Evita y las trasladaron hasta la casa de Florencio Varela, y un tercer hombre "que viajaba junto a Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Benítez, en el Volkswagen Golf". Este último fue identificado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego y, de acuerdo con los investigadores, también estaría vinculado a una red narco.
Además, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", habría viajado en otro vehículo y podría haber estado en la vivienda donde ocurrieron los hechos.
"Lo que sí está confirmado es que (Matías) Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker, hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar", explicaron. En cuanto al móvil del crimen, los investigadores ratificaron la hipótesis de una "venganza narco".
El general antidrogas de Perú dio detalles de la detención de Pequeño J y su mano derecha
En el momento de su detención, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", se redujo a cuatro paredes. No vio a nadie, solo habló con su abogado, especializado en terrorismo en Perú. Estuvo completamente aislado, sin acceso al exterior ni interacción con otros presos.
El joven peruano, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fue sometido a un control médico cuando llegó el martes 30 de septiembre a la comisaria de Chilca, un distrito costero ubicado unos 50 kilómetros al sur de Lima.
Los investigadores ya tenían bajo custodia a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, detenido a las 10.00 del martes y fue expulsado de Perú. Fue a partir de la intervención de su celular que supieron que esa misma noche, cerca de las 22.00, Ozorio planeaba encontrarse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre.
Detalles de la detención de Pequeño J
El 28 de septiembre, un llamado desde la Provincia de Buenos Aires activó la búsqueda del Valverde Victoriano. “Me comunico con el comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Me comparte una información de que un ciudadano peruano y un argentino que habían cometido un hecho macabro en Argentina se estaban desplazando para el Perú”, Contó el general Nilton Santos Villalta. La clave fue un número telefónico con código peruano. "Pequeño J" prendía y apagaba su teléfono. A partir de ahí, empezaron a rastrearlo. Los agentes lo ubicaron en Nazca, al sur de Lima y lo siguieron.
