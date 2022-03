Dolor en el periodismo santafesino y en Twitter Argentina por la muerte de Romina Mazzola

“Fue realmente la única vez que quise pensar en la muerte como posibilidad real. Unas horas después se lo conté a mi mamá y a mi papá. Las lágrimas de mi papá fueron todo lo que necesitaba para entender que más allá de mi dolor lo que más miedo me daba era el dolor ajeno y ahí decidí que eso no era algo que yo quisiese darle a los demás. Se terminó el llanto y elegí que no era así como lo iba a transitar. Me dejé abrazar. Me rodeé de amigos y de amor, me llené de chistes negros y de risa, y me obligué a seguir en una mentirosa normalidad”, escribió en su columna “Un paseo por el cáncer”.

Sobre el final sentenció: “Me costó mucho sentarme a escribir esto, varios meses para ser más exacta. Lo escribí por mí, para exorcizar este paseo por el cáncer, pero también con la esperanza de que esta travesía reconforte a quienes lo necesitan de verdad. De nuevo: gracias. Gracias por el amor, por enseñarme y por regalarme una nueva oportunidad”, concluyó en su editorial.

"Socialista y de Racing hasta la cajeta. No me gusta el 69 porque me distrae mientras chupo p.. Soy la amiga que querés q te lleve al sexshop. Santafesina", era su autobiografía en la red social en la que más cómoda se movía. En uno de sus últimos posteos celebraba el triunfo de la "Academia" ante Independiente en el Clásico de Avellaneda.

https://twitter.com/pechugaslocas/status/1498107523878039556 Grite los goles y asusté a las enfermeras. La magia sigue intacta — Señora de las bubis (@pechugaslocas) February 28, 2022

Sus restos son velados en Santa Lucía (Av. Gdor. Freyre 3055) en la Sala 1 a partir de las 17:30 hs hasta 00:00 hs y el día jueves de 8:00 a 10:00 hs.