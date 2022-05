Le vendió un alfajor a una nena por menos de $7 y se volvió viral

Encima, según dicha publicación, los padres mandaron comprar a la menor con varias monedas de 50, 25 y hasta 10 centavos, que ya casi no se utilizan debido a la devaluación que sufrieron.

El kiosquero desahogó así su bronca por la situación: “Escuela privada. Acaban de mandar a una nena a comprar un alfajor con esto... obvio que con menos de 7 pesos no le alcanzaba para nada, pero como no soy tan sorete como su papi le regalé uno y me quedé con las monedas para no traumarla”.

Mirá: