El Papa León XIV ya tiene spot oficial para su visita a la Argentina

El itinerario completo de León XIV en la Argentina

También se conoció la agenda detallada que desarrollará el Pontífice durante los cuatro días que permanecerá en la Argentina, con nutridas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Domingo 8 de noviembre

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre con el arribo del Papa al Aeroparque Jorge Newbery, previsto para las 16.30. Desde allí se trasladará a la Plaza San Martín, donde rendirá homenaje al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Luego participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con Javier Milei.

La jornada inaugural concluirá con un encuentro junto a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

El lunes 9 de noviembre estará dedicado principalmente a las actividades pastorales en Buenos Aires. Durante la mañana visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartirá un momento con trabajadores y residentes de la institución. Posteriormente celebrará una de las misas más esperadas de su visita, programada para las 11.30 en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde encabezará un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y, más tarde, participará de una reunión ecuménica e interreligiosa en el Palacio San Martín.

La jornada culminará en la Catedral Metropolitana con la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre

La agenda continuará el martes 10 con una breve pero intensa visita a Córdoba. El Papa llegará por la mañana al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y, apenas una hora después, celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Durante la tarde mantendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción antes de regresar a Buenos Aires. Ya en la capital, encabezará a las 20.15 una convocatoria destinada especialmente a los jóvenes, nuevamente en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

La despedida será el miércoles 11 de noviembre, que comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, uno de los gestos pastorales más significativos del viaje. Luego se trasladará a Luján para celebrar una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los epicentros de la fe católica en el país.

Finalmente, a las 13.30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde León XIV emprenderá viaje hacia Perú, poniendo fin a una visita a nuestro país.