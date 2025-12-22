Un brindis poco convencional: el asado de fin de año en una fábrica de ataúdes que es viral
Una celebración laboral sorprendió a todos luego de que circularan imágenes de una parrilla construida con la forma de un féretro, en un contexto tan insólito como llamativo.
Un festejo de fin de año realizado en una fábrica de ataúdes terminó convirtiéndose en un inesperado fenómeno viral en la red social X, luego de que un asistente compartiera imágenes de una parrilla diseñada con la forma de un féretro. La escena, tan singular como provocadora, rápidamente captó la atención de miles de usuarios, que no tardaron en reaccionar ante la combinación entre una tradición popular como el asado y un entorno asociado a lo fúnebre.
El protagonista del posteo fue un invitado al evento, quien explicó que había sido convocado por el dueño del establecimiento para participar del clásico encuentro de cierre de año. Para acompañar las fotografías, el usuario escribió con naturalidad y humor: “Vine a comer el asado de fin de año a la fábrica de mi amigo (hacen ataúdes) y esta es la parrilla”. Esa breve descripción fue suficiente para disparar la curiosidad colectiva y multiplicar las visualizaciones en pocas horas.
Las imágenes no solo mostraban el particular dispositivo metálico con forma de cajón, adaptado para funcionar como parrilla, sino también parte del taller donde se desarrollaba la actividad cotidiana de la empresa. En el fondo podían verse numerosos ataúdes apilados, listos para su comercialización, lo que reforzaba el contraste entre el clima festivo del asado y el escenario poco habitual para una reunión gastronómica.
Lejos de incomodarse, el autor del posteo optó por profundizar el tono irónico y describió el ambiente con una frase que también se volvió muy citada: “Cualquier lugar al que mires es una potencial tapa de disco de death metal, es fascinante”. Ese comentario terminó de consolidar el espíritu del contenido, que apeló al humor negro como principal motor de su circulación.
La publicación alcanzó un alto nivel de interacción, con miles de “me gusta”, reposteos y respuestas. La creatividad aplicada a la parrilla, sumada a lo inesperado del lugar elegido para la celebración, funcionó como una combinación ideal para destacarse en el universo digital, donde lo original y lo disruptivo suelen imponerse con rapidez.
En los comentarios, otros usuarios se sumaron con chistes y frases cargadas de sarcasmo, como “no preguntes de dónde salió la carne” o “es un asado que te morís”, entre muchas otras ocurrencias. Así, el asado de fin de año dejó de ser una simple reunión privada para transformarse en una postal viral que, con humor y sorpresa, recorrió las redes sociales y se ganó un lugar entre los contenidos más comentados del momento.
