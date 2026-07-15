Córdoba: limpiaba el jardín de su casa y encontró una granada
El peligroso hallazgo motivó el despliegue de un importante operativo y la intervención de la Brigada de Explosivos.
Una tarde tranquila en un barrio del sur de la ciudad de Córdoba se vio alertada de un momento a otro por un sorpresivo y peligroso hallazgo. Una vecina se encontraba limpiando el jardín de su casa cuando se encontró con una granada de mano.
El inesperado suceso ocurrió en horas de la tarde del martes en un domicilio ubicado en la calle Bucarest al 3600, en el barrio René Favaloro Sud. La mujer se encontraba realizando tareas de limpieza en el jardín delantero de su casa cuando se topó con el artefacto de guerra.
De inmediato, dio avisó a la Policía a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Minutos después, efectivos del Departamento Brigada de Explosivos y de la Subdirección General de Bomberos se hicieron presentes en el domicilio.
Susto en Córdoba por el hallazgo de una granada
Una vez que los efectivos arribaron al lugar, pusieron en marcha un estricto protocolo correspondiente a este tipo de casos, por lo que acordonaron la zona y comenzaron con las tareas de especialidad. Tras asegurar el área y mediante el uso de elementos característicos, los uniformados procedieron a realizar el secuestro del elemento de guerra.
Según detallaron fuentes policiales, se determinó que el objeto encontrado por en el patio de la casa era, efectivamente, una granada de mano FMK-2, la cual aún tenía las medidas de seguridad colocadas, lo que evitó que se produjera una verdadera tragedia en el lugar.
“Fueron comisionados dos equipos técnicos. Al llegar al lugar se realizó la identificación y remoción de una granada de mano modelo FMK-2 en mal estado de conservación”, detalló el oficial inspector Emiliano Lampasona, perteneciente al Departamento Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba.
Tras el secuestro del elemento, la granada fue trasladada al depósito del Departamento Brigada Explosivos para su posterior análisis.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni lesionadas durante el operativo en el barrio barrio René Favaloro Sud.
Por estas horas, los investigadores están abocados a determinar cómo llegó el peligroso elemento hasta el patio delantero de la vivienda.
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