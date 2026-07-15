Córdoba: limpiaba el jardín de su casa y encontró una granada

El elemento explosivo fue secuestrado y será analizado por los especialistas

“Fueron comisionados dos equipos técnicos. Al llegar al lugar se realizó la identificación y remoción de una granada de mano modelo FMK-2 en mal estado de conservación”, detalló el oficial inspector Emiliano Lampasona, perteneciente al Departamento Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba.

Tras el secuestro del elemento, la granada fue trasladada al depósito del Departamento Brigada Explosivos para su posterior análisis.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni lesionadas durante el operativo en el barrio barrio René Favaloro Sud.

Por estas horas, los investigadores están abocados a determinar cómo llegó el peligroso elemento hasta el patio delantero de la vivienda.