Un camionero fue mordido por una yarará, recibió tarde el antídoto y murió
Miguel Esteban Contreraras estuvo una semana internado en terapia intensiva en Cipolletti, pero su cuadro no mejoró.
Un camionero identificado como Miguel Esteban Contreraras murió en la localidad de Cipolletti, Río Negro, tras ser mordido por una yarará. El hombre, de 44 años, había recibido el antídoto varias horas después de la picadura, cuando el veneno ya había afectado a sus órganos.
El incidente se produjo hace poco más de una semana, cuando Contreraras se encontraba trabajando. Viajaba hacia Neuquén llevando una carga de motos cuando, en un momento del trayecto, a la altura de la localidad de Cutral Co, decidió detener el camión y bajarse a revisarlo. En ese contexto de oscuridad total en medio de la ruta, sintió una picadura en la pierna, pero al no distinguir qué era lo que lo había lastimado, no le dio importancia y se acostó a dormir.
A la mañana siguiente, el panorama cambió. El camionero comenzó a sentirse mal y a percibir mucho dolor en los riñones y en la zona donde había percibido la picadura. Al paso de unas horas, la situación empeoró y el hombre empezó a toser sangre.
Contreraras logró pedir auxilio a personal de la Policía Caminera que patrullaba la ruta y fue derivado de urgencia al Policlínico Modelo de Cipolletti, Río Negro, donde ingresó en estado crítico.
Una vez que llegó al hospital, los médicos le hicieron un análisis de sangre y descubrieron que el hombre había sido mordido por una serpiente yarará. Inmediatamente decidieron aplicarle el antídoto para tratar el envenenamiento, pero ya habían pasado doce horas desde la mordedura.
A causa del veneno, Contreraras presentó afección en varios órganos y un descenso abrupto de los glóbulos rojos, por lo que le realizaron numerosas trasfusiones de sangre, según explicó su hija Oriana en diálogo con varios medios locales. El hombre permaneció una semana internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, pero su estado de salud no mejoró.
Finalmente, este lunes se informó que Contreraras había fallecido. Su cuerpo fue trasladado desde Cipolletti hacia Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo, para que sus allegados puedan despedirlo.
La yarará (género Bothrops) es una víbora de cuerpo robusto y cabeza triangular, muy común en distintas regiones de Argentina. Existen varias especies, como la yarará grande, la yarará chica y la yarará ñata. Todas comparten una característica peligrosa: su veneno hemotóxico es capaz de destruir tejidos, alterar la coagulación de la sangre y provocar hemorragias internas. Por eso, su picadura representa un riesgo serio para la salud humana, ya que puede causar necrosis, insuficiencia renal e incluso la muerte si no se recibe atención médica inmediata
