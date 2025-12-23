Un camionero fue mordido por una yarará, recibió tarde el antídoto y murió

A causa del veneno, Contreraras presentó afección en varios órganos y un descenso abrupto de los glóbulos rojos, por lo que le realizaron numerosas trasfusiones de sangre, según explicó su hija Oriana en diálogo con varios medios locales. El hombre permaneció una semana internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, pero su estado de salud no mejoró.

Finalmente, este lunes se informó que Contreraras había fallecido. Su cuerpo fue trasladado desde Cipolletti hacia Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo, para que sus allegados puedan despedirlo.

vibora yarara barrio jardin de lomas

La yarará (género Bothrops) es una víbora de cuerpo robusto y cabeza triangular, muy común en distintas regiones de Argentina. Existen varias especies, como la yarará grande, la yarará chica y la yarará ñata. Todas comparten una característica peligrosa: su veneno hemotóxico es capaz de destruir tejidos, alterar la coagulación de la sangre y provocar hemorragias internas. Por eso, su picadura representa un riesgo serio para la salud humana, ya que puede causar necrosis, insuficiencia renal e incluso la muerte si no se recibe atención médica inmediata