Paul Scholes lanzó una advertencia sobre Argentina: "Si pierde, se va a armar un escándalo"
El histórico mediocampista inglés analizó el choque entre la Albiceleste e Inglaterra y pronosticó un partido repleto de emociones, tarjetas y polémicas en el Mundial 2026.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa sumando declaraciones de protagonistas históricos. Esta vez fue Paul Scholes quien tomó la palabra y dejó una serie de opiniones que rápidamente generaron repercusión en ambos países. El exmediocampista del Manchester United aseguró que el duelo será uno de los partidos más intensos del torneo y advirtió que una eventual eliminación de la Albiceleste podría provocar una enorme conmoción.
Durante una entrevista concedida al programa Midnite, el "Colorado" comparó el recorrido que realizaron ambos seleccionados hasta alcanzar las semifinales y consideró que ninguno logró desplegar un fútbol dominante a lo largo del campeonato, aunque ambos encontraron la manera de superar los obstáculos que se les presentaron. “Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado realmente bien, pero ambos fueron sacando adelante los partidos”, afirmó.
El exfutbolista también realizó una evaluación crítica del desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que, a su entender, el campeón del mundo necesitó una cuota importante de fortuna para avanzar en algunos compromisos. “Piensas en Argentina contra Egipto: tuvieron suerte. Mucha suerte. Y contra Cabo Verde también. En general, creo que todo ha sido bastante desordenado”, expresó.
No obstante, Scholes reconoció que la principal fortaleza del seleccionado argentino radica en la experiencia acumulada por un plantel que ya atravesó este tipo de escenarios y sabe cómo responder bajo presión. “La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya pasó por esto. Sabe cómo ganar este tipo de partidos importantes. Ganó el último Mundial y conoce perfectamente cómo afrontar estas instancias. Nosotros todavía tenemos que demostrar que podemos hacerlo”, señaló.
Más allá del análisis futbolístico, el exvolante inglés puso el foco en la enorme carga emocional que rodea este enfrentamiento y pronosticó un desarrollo cargado de tensión desde el comienzo hasta el final. “Va a ser un partido muy intenso, un verdadero caos. Creo que habrá expulsados. Puede terminar 4-3 para cualquiera de los dos, con muchas tarjetas amarillas y alguna roja”, anticipó.
Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la referida a las consecuencias que, según él, tendría una derrota argentina en una instancia tan decisiva. “Si Argentina pierde se va a armar un escándalo, eso está garantizado. Y este enfrentamiento tiene una historia muy profunda. Cuando pierdes contra ellos, se siente muchísimo”, aseguró.
Scholes conoce de primera mano lo que representa este clásico mundialista. Fue parte del plantel inglés que cayó por penales ante la Selección argentina en los octavos de final del Mundial de Francia 1998 y cuatro años más tarde integró el equipo que logró imponerse por 1-0 en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con un penal convertido por David Beckham. A lo largo de su carrera internacional disputó 66 partidos con la camiseta de Inglaterra, convirtió 14 goles y también representó a su país en las Eurocopas de 2000 y 2004, además de construir una exitosa trayectoria con Manchester United.
El pan y queso de Paul Scholes entre los jugadores de Argentina e Inglaterra
En la misma participación televisiva, Scholes también se animó a confeccionar un equipo ideal mezclando futbolistas de ambas selecciones. El exmediocampista eligió a Emiliano "Dibu" Martínez por encima de Jordan Pickford para ocupar el arco, mientras que en defensa se inclinó por Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly.
En la mitad de la cancha seleccionó a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Jude Bellingham y Rodrigo De Paul. Para integrar el ataque no dudó en incluir a Lionel Messi, a quien prefirió sobre Bukayo Saka, y completó el equipo con Harry Kane en lugar de Julián Álvarez.
La elección dejó en evidencia el respeto que Scholes mantiene por varias figuras argentinas, especialmente por Messi, Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul y Dibu, aunque al mismo tiempo ratificó su confianza en las posibilidades de Inglaterra de alcanzar la final.
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