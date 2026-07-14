Paul Scholes lanzó una advertencia sobre Argentina: "Si pierde, se va a armar un escándalo"

Más allá del análisis futbolístico, el exvolante inglés puso el foco en la enorme carga emocional que rodea este enfrentamiento y pronosticó un desarrollo cargado de tensión desde el comienzo hasta el final. “Va a ser un partido muy intenso, un verdadero caos. Creo que habrá expulsados. Puede terminar 4-3 para cualquiera de los dos, con muchas tarjetas amarillas y alguna roja”, anticipó.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la referida a las consecuencias que, según él, tendría una derrota argentina en una instancia tan decisiva. “Si Argentina pierde se va a armar un escándalo, eso está garantizado. Y este enfrentamiento tiene una historia muy profunda. Cuando pierdes contra ellos, se siente muchísimo”, aseguró.

Scholes conoce de primera mano lo que representa este clásico mundialista. Fue parte del plantel inglés que cayó por penales ante la Selección argentina en los octavos de final del Mundial de Francia 1998 y cuatro años más tarde integró el equipo que logró imponerse por 1-0 en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con un penal convertido por David Beckham. A lo largo de su carrera internacional disputó 66 partidos con la camiseta de Inglaterra, convirtió 14 goles y también representó a su país en las Eurocopas de 2000 y 2004, además de construir una exitosa trayectoria con Manchester United.

El pan y queso de Paul Scholes entre los jugadores de Argentina e Inglaterra

En la misma participación televisiva, Scholes también se animó a confeccionar un equipo ideal mezclando futbolistas de ambas selecciones. El exmediocampista eligió a Emiliano "Dibu" Martínez por encima de Jordan Pickford para ocupar el arco, mientras que en defensa se inclinó por Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly.

En la mitad de la cancha seleccionó a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Jude Bellingham y Rodrigo De Paul. Para integrar el ataque no dudó en incluir a Lionel Messi, a quien prefirió sobre Bukayo Saka, y completó el equipo con Harry Kane en lugar de Julián Álvarez.

La elección dejó en evidencia el respeto que Scholes mantiene por varias figuras argentinas, especialmente por Messi, Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul y Dibu, aunque al mismo tiempo ratificó su confianza en las posibilidades de Inglaterra de alcanzar la final.