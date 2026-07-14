Un diario inglés apuntó contra el árbitro e instaló una polémica: "Es el preferido de Messi"
El Daily Mail cuestionó la designación del estadounidense Ismail Elfath para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y habló de un supuesto favoritismo hacia Lionel Messi.
A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026, el reconocido diario inglés Daily Mail volvió a poner el foco sobre los arbitrajes que involucran a la Selección Argentina. El medio británico cuestionó la designación del estadounidense Ismail Elfath como juez principal del encuentro ante Inglaterra y reflotó teorías conspirativas sobre un supuesto beneficio para el equipo de Lionel Scaloni.
Con un título provocador, el periódico publicó: "Lionel Messi consigue que su árbitro favorito juegue la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, a pesar de las teorías conspirativas que afirman que el torneo está 'amañado'". Según el artículo, la elección de Elfath para dirigir el partido "intensificó los temores" de que Argentina reciba un trato favorable durante la Copa del Mundo.
Los antecedentes entre Lionel Messi e Ismail Elfath
El medio inglés también repasó los antecedentes entre Lionel Messi e Ismail Elfath desde la llegada del capitán argentino al Inter Miami en 2023. Entre ellos, recordó que el árbitro dirigió la final de la Leagues Cup que el conjunto estadounidense le ganó a Nashville SC. Además, destacó que el argentino disputó cuatro encuentros en la MLS con él como árbitro, con un saldo de cuatro victorias y cuatro goles convertidos.
El Daily Mail también hizo referencia al perfil disciplinario del estadounidense. Antes del receso de la MLS por el Mundial, mostró 41 tarjetas amarillas, tres expulsiones y sancionó tres penales en apenas diez partidos. Asimismo, ya dirigió tres encuentros durante la actual Copa del Mundo. Otro de los antecedentes mencionados es que Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó a Francia y conquistó el título.
La respuesta de la FIFA a las acusaciones
El artículo también recordó algunas polémicas protagonizadas por el árbitro en otros encuentros del Mundial 2026, como las críticas recibidas por su actuación en el triunfo de España sobre Uruguay y la intervención del VAR para corregir un penal en el partido entre Noruega y Brasil.
Ante las versiones que cuestionan la imparcialidad de los arbitrajes, la FIFA volvió a rechazar cualquier insinuación de favoritismo. El jefe del Departamento de Arbitraje, Pierluigi Collina, fue categórico al afirmar que "las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte" y agregó que "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino".
De esta manera, la previa de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 volvió a calentarse fuera de la cancha, con un nuevo cruce mediático desde Inglaterra que alimentó el debate sobre los arbitrajes y el recorrido de la Selección Argentina en el torneo.
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