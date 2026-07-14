Un diario inglés apuntó contra el árbitro e instaló una polémica: "Es el preferido de Messi"

Ante las versiones que cuestionan la imparcialidad de los arbitrajes, la FIFA volvió a rechazar cualquier insinuación de favoritismo. El jefe del Departamento de Arbitraje, Pierluigi Collina, fue categórico al afirmar que "las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte" y agregó que "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino".

De esta manera, la previa de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 volvió a calentarse fuera de la cancha, con un nuevo cruce mediático desde Inglaterra que alimentó el debate sobre los arbitrajes y el recorrido de la Selección Argentina en el torneo.