Un colectivero se desmayó y provocó un desastre en Palermo: se llevó puestos cuatro autos estacionados
La caótica secuencia se desarrolló sobre Avenida Córdoba, donde un chofer de la línea 168 perdió el conocimiento cuando avanzaba por el segundo carril.
Al menos siete personas resultaron heridas este jueves al estrellarse un colectivo de la línea 168 contra cuatro autos que estaban estacionados sobre la avenida Córdoba, en Palermo. Luego del accidente se supo que el chofer del vehículo grande se desmayó cuando manejaba.
La secuencia se desarrolló durante la mañana del jueves en la cuadra de Avenida Córdoba al 5600, entre Fitz Roy y Humboldt, en Palermo. Ahí fue donde el colectivero perdió el conocimiento por una lipotimia y su vehículo se desplazó desde el segundo carril hacia el cordón.
En su paso, el colectivo se llevó puesto un auto blanco que a su vez impactó contra un taxi que estaba estacionado por un desperfecto.
Según informó el periodista Martín González, los vehículos chocaron también contra dos autos y una moto que estaban estacionadas cerca, pero sin ocupantes.
Además del 168 quedaron involucrados en el accidente un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150.
"Estaba en un edificio trabajando. Escuché el impacto y vinimos a ver. Mi auto quedó sandwichito, el impacto fue muy fuerte. Estaba estacionado, veremos si arranca o si no", comentó luego el dueño del Etios en declaraciones televisivas.
Tanto el chofer del 168 como el taxista, que estaba esperando a la grúa, tuvieron que ser trasladados a centros médicos de la Ciudad de Buenos Aires, uno al Hospital Pirovano y el otro, al Rivadavia, en Palermo.
Cómo ocurrió el accidente en Palermo
"Estaba adentro del auto, esperando una grúa que me venga a buscar y hablando por teléfono. De pronto escuché una explosión y no vi más nada. Cuando abrí los ojos, veo que todo vuela", relató el taxista ante las cámaras de televisión.
"Yo no podía bajar, estaba boleado. Noto que el auto de atrás largaba gas y el colectivero me decía ‘bajá, se va a explotar’. Ahí me dijo que se había desmayado y que se lo llevó puesto", agregó.
También resultaron heridas otras cinco personas, tres varones y dos mujeres, que viajaban en el colectivo y necesitaron asistencia del SAME.
