Un colectivero se desmayó y provocó un desastre en Palermo: se llevó puestos cuatro autos estacionados

"Estaba en un edificio trabajando. Escuché el impacto y vinimos a ver. Mi auto quedó sandwichito, el impacto fue muy fuerte. Estaba estacionado, veremos si arranca o si no", comentó luego el dueño del Etios en declaraciones televisivas.

Tanto el chofer del 168 como el taxista, que estaba esperando a la grúa, tuvieron que ser trasladados a centros médicos de la Ciudad de Buenos Aires, uno al Hospital Pirovano y el otro, al Rivadavia, en Palermo.

Cómo ocurrió el accidente en Palermo

"Estaba adentro del auto, esperando una grúa que me venga a buscar y hablando por teléfono. De pronto escuché una explosión y no vi más nada. Cuando abrí los ojos, veo que todo vuela", relató el taxista ante las cámaras de televisión.

"Yo no podía bajar, estaba boleado. Noto que el auto de atrás largaba gas y el colectivero me decía ‘bajá, se va a explotar’. Ahí me dijo que se había desmayado y que se lo llevó puesto", agregó.

También resultaron heridas otras cinco personas, tres varones y dos mujeres, que viajaban en el colectivo y necesitaron asistencia del SAME.