Un expolicía condenado por abusar de una nena grabó un descargo antes de quitarse la vida: "No tengo salida"
Juan Martín Rebollo, de 52 años, se disparó en la cabeza con el arma de un oficial en la Alcaldía de Concordia, Entre Ríos.
fuerte impacto causó en la provincia la muerte de Juan Martín Rebollo, un expolicía de 52 años que se quitó la vida en la Alcaidía de Concordia. El trágico hecho ocurrió pocas horas después de que el exuniformado compartiera un video en redes sociales donde negó su culpabilidad por abusar de una nena en el año 2006, una causa por la que recientemente había sido hallado culpable.
Rebollo estaba detenido en la Alcaldía de Concordia, a la espera de que se definiera la condena que debía cumplir por esta gravísima acusación de un caso ocurrido en 2016.
Pero en la noche del lunes, Rebollo pidió ir al baño y, en un descuido del celador, que se habría excedido en la confianza con su ex colega, se metió en una oficina y se apoderó del arma de un oficial.
Luego, ya en el calabozo, grabó un video con un celular, de un minuto y medio de duración, donde desligó de la responsabilidad al agente y explicó su decisión de suicidarse de un disparo en la cabeza.
“Fui denunciado por una causa por violación, soy inocente, no tengo salida. Forcé sacarle el arma a un oficial de comisaría de acá de la alcaldía, no es responsabilidad de él, es mi responsabilidad, mi decisión”, expresó en el video, que grabó con un celular.
En otro tramo, reafirmó: “No tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado, cualquiera puede caer por una crota, una denuncia”.
Rebollo advirtió, en referencia al expediente por el que fue condenado: "Metí preso a la mitad de la familia, eso lo reconozco, acá y en todos lados... no aguanto más, fue una mochila muy pesada, lo lamento mucho".
El caso por el que lo condenaron
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial de Entre Ríos, Rebollo había sido declarado culpable el 29 de mayo pasado por un jurado popular por el delito de "abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por personal de la fuerza policial en ocasión de sus funciones y por el uso de arma". La víctima fue una menor de edad, cuya edad no se informó.
La jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, tenía previsto a dar a conocer el veredicto el martes 23 de junio.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Martín Nuñez, quien requirió una pena de 16 años de prisión efectiva con accesorias y costas.
Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio -que se llevó a cabo en la sede de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía-, se realizó a puertas cerradas.
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