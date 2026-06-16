Un hombre intentó secuestrar a cuatro mujeres en una misma noche: el relato de una de las víctimas

La joven explicó que su amiga intentó ayudarla durante el ataque. “Mi amiga se acercó y él atinó a querer agarrarla, fue cuando ella salió corriendo pidiendo ayuda”, señaló.

El agresor continuó golpeándola mientras intentaba reducirla. “Cuando caí contra la persiana me empezó a pegar y con el último golpe me dejó aturdida, pero saqué fuerzas y logré safarme”, contó.

Tras escapar, Cecilia y su amiga corrieron varias cuadras, pero fueron perseguidas por los sospechosos a bordo del Audi. “Nos siguió en contramano durante tres cuadras”, afirmó.

Finalmente, las jóvenes lograron refugiarse en un negocio donde había otras personas que las ayudaron, y el vehículo se alejó. “Cuando llegamos al kiosco nos dejó de seguir”, indicó.

Respecto al acompañante que se quedó dentro del auto, Cecilia aseguró: “estoy 95% segura de que es el mismo” hombre vinculado a otros dos intentos de secuestro denunciados en la misma noche.

El intento de secuestro en Ezeiza que derivó en una detención

intento de secuestro ezeiza Los otros dos hechos ocurrieron en Ezeiza

La investigación tomó mayor relevancia luego de los episodios registrados en Ezeiza durante la madrugada del domingo, cuando un hombre encapuchado intentó secuestrar a otras dos mujeres en un radio de pocas cuadras cercano a la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Uno de los casos más resonantes fue el de Berenice, una joven de 19 años que esperaba el colectivo para ir a trabajar en la intersección de Dorrego y Pedro Pravaz. Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre vestido con un sobretodo beige, buzo con capucha y pantalón oscuro se acercó a la parada.

La joven denunció el hecho a través de redes sociales. “El día de hoy a la madrugada yendo a trabajar quisieron meterme adentro de un auto mientras esperaba el colectivo en Dorrego y Pravaz. Gracias a Dios pude zafarme y conseguir ayuda rápido”, expresó.

Ante los gritos de desesperación, otro se detuvo en la esquina para ver qué sucedía y fue entonces cuando el hombre desistió de su intento de secuestro.

Poco después, Berenice informó que apenas cuatro minutos antes y a solo dos cuadras de distancia de donde ella fue atacada, el mismo sospechoso intentó secuestrar a otra mujer. Al igual que en los otros dos casos, la víctima se resistió, forcejeó con el agresor y logró escapar antes de ser subida al auto.

A partir de las denuncias, el fiscal Sergio Mola, de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, impulsó una investigación que permitió detener al principal sospechoso e incautar el vehículo presuntamente utilizado en los ataques. Mientras tanto, la Justicia busca determinar si existe una conexión directa entre los hechos ocurridos en Ezeiza y el reciente intento denunciado en Longchamps.