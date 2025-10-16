Un juez copió y pegó una frase de IA en un fallo y anularon la condena dictada

Además, destacó que el uso no controlado de herramientas de inteligencia artificial contraviene las directrices éticas dictadas por el Superior Tribunal de Justicia provincial, que prohíben delegar funciones jurisdiccionales en sistemas automatizados.

La Cámara declaró la nulidad de la sentencia y del juicio, ordenó que la causa sea reenviada a otro juez para un nuevo debate oral.

Finalmente, los camaristas dispusieron remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para que evalúe las responsabilidades del magistrado C.R.R (así lo mencionan en la resolución) y que se determine el alcance de “las graves consecuencias producidas en este proceso en virtud del uso incorrecto de la IA”.