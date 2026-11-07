Un referente bullrichista participó de la Marcha del Orgullo y defendió el derecho a "vivir y amar libremente"

Lejos de los posicionamientos más duros de su sector frente a las movilizaciones callejeras, el dirigente se mezcló entre las columnas y defendió la necesidad de garantizar las autonomías personales sin exclusiones. "Lo importante es que cada uno pueda vivir y amar en libertad, sin que el Estado se meta en la vida privada de las personas", sostuvo durante su paso por la concentración, marcando distancia de los discursos de intolerancia que ganan terreno en la agenda pública.