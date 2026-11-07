Un referente bullrichista participó de la Marcha del Orgullo y defendió el derecho a "vivir y amar libremente"
Damián Arabia, un dirigente cercano a Patricia Bullrich se sumó a la movilización porteña y marcó postura en favor de las libertades individuales.
La 35ª Marcha del Orgullo dejó cruces, discursos encendidos y también sorpresas en el plano político. En medio de una masiva marea multicolor que copó las calles hacia el Congreso, la presencia de un dirigente referenciado en el espacio de Patricia Bullrich llamó la atención de propios y ajenos, aportando una nota de heterogeneidad en el mapa de alianzas frente a los reclamos del colectivo LGBTIQ+.
Lejos de los posicionamientos más duros de su sector frente a las movilizaciones callejeras, el dirigente se mezcló entre las columnas y defendió la necesidad de garantizar las autonomías personales sin exclusiones. "Lo importante es que cada uno pueda vivir y amar en libertad, sin que el Estado se meta en la vida privada de las personas", sostuvo durante su paso por la concentración, marcando distancia de los discursos de intolerancia que ganan terreno en la agenda pública.
Un mensaje que sacude la interna y la previa papal
La participación del referente bullrichista en plena ebullición del reclamo por la Ley Integral Trans y la defensa de los derechos adquiridos generó inmediatas repercusiones en el tablero político. El gesto ocurre en un momento de extrema sensibilidad institucional, atravesado por el debate en torno a los discursos de odio, los recortes presupuestarios y la llegada inminente del papa León XIV al país.
Mientras el oficialismo y sus aliados discuten el pulso ideológico de la época, la incursión de figuras de Pro en una de las movilizaciones más convocantes del año expone las tensiones subterráneas que conviven puertas adentro del espacio. Con cruces discursivos que van desde los repudios hasta las posturas más liberales en lo social, la marcha volvió a funcionar como un implacable termómetro de la política argentina.
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