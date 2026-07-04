Dos temblores sacudieron Córdoba en medio del partido de Argentina

El martes 1 de julio se registró otro temblor de mayor magnitud en el norte de Córdoba. El evento alcanzó una magnitud de 4 y tuvo su epicentro entre Deán Funes, Cruz del Eje y Serrezuela, a una profundidad de 11 kilómetros. En esa ocasión, el sismo se sintió con intensidad en ciudades como Cruz del Eje y Deán Funes, donde la escala de percepción fue de entre III y IV, lo que provocó oscilaciones en objetos colgantes y el despertar de vecinos durante la madrugada.