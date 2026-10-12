Una beba de un año murió ahogada tras caer a un canal de riego en Mendoza

Otro caso similar en pocos días

El cuerpo del nene de 12 años apareció debajo de la Ruta 60.

La muerte se produjo apenas cinco días después de otro episodio fatal ocurrido también en Mendoza. El martes 6 de octubre, Nahuel González, de 12 años murió luego de caer a un canal de riego en Barriales, departamento de Junín.

En ese caso, el chico se encontraba junto a su padre cuando desapareció de su vista y fue arrastrado por la corriente. El operativo de búsqueda movilizó a bomberos, policías y equipos especializados, y su cuerpo fue localizado varias horas después debajo de un puente.

La tragedia sumó un nuevo episodio luego de que el padre del chico fuera hallado sin vida en su vivienda durante la mañana del viernes 9 de octubre.