Una beba de un año murió ahogada tras caer a un canal de riego en Mendoza
Ocurrió en el departamento de Guaymallén. Se trata del segundo caso en menos de una semana que enluta a la provincia.
Una beba de un año murió en la localidad de Corralitos, departamento de Guaymallén, Mendoza, luego de caer a un zanjón de riego ubicado frente a su vivienda. Sus padres se encontraban cocinando cuando advirtieron que la pequeña había desaparecido y comenzaron a buscarla.
El dramático episodio ocurrió el domingo en una casa situada sobre la calle Severo del Castillo, en la zona de Puente de Hierro. Es el segundo caso que ocurre en la provincia en menos de una semana.
La búsqueda de la menor se inició luego de que su padre advirtiera que la menor no se encontraba de la casa y diera aviso a los servicios de emergencia. Poco después una nueva llamada confirmó el peor de los escenarios: la beba había sido hallada en el canal de riego situado frente a la vivienda.
De inmediato, sus familiares la trasladaron de urgencia al microhospital de Puente de Hierro, los profesionales de la salud constataron que la beba había ingresado sin signos vitales. Pese a que los médicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, el procedimiento tuvo resultado negativo.
El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que interviene para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el trágico hecho.
Otro caso similar en pocos días
La muerte se produjo apenas cinco días después de otro episodio fatal ocurrido también en Mendoza. El martes 6 de octubre, Nahuel González, de 12 años murió luego de caer a un canal de riego en Barriales, departamento de Junín.
En ese caso, el chico se encontraba junto a su padre cuando desapareció de su vista y fue arrastrado por la corriente. El operativo de búsqueda movilizó a bomberos, policías y equipos especializados, y su cuerpo fue localizado varias horas después debajo de un puente.
La tragedia sumó un nuevo episodio luego de que el padre del chico fuera hallado sin vida en su vivienda durante la mañana del viernes 9 de octubre.
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