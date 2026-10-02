Encontraron muerta a una pareja en San Juan e investigan un femicidio seguido de suicidio

Personal policial acudió al lugar y encontró los cuerpos dentro de la propiedad. También estaba muerta la mascota de la pareja, cuya causa de muerte forma parte de la investigación.

En la casa trabajaron efectivos de Criminalística y representantes de la UFI Delitos Especiales, que recolectaron pruebas para intentar establecer qué había ocurrido.

Hasta el momento, el investigado indicó que la escena no aportó indicios de la participación de una tercera persona. De acuerdo con la información obtenida por Tiempo de San Juan, la casa estaba cerrada, las llaves permanecían colocadas y no se detectó el faltante de objetos de valor.

El barrio sanjuanino en donde se había instalado la pareja. Foto: Tiempo San Juan.

A pesar de esto, los investigadores señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.

Otro de los elementos bajo análisis es que el cuerpo de Figueroa habría sido movido dentro del domicilio. Esa circunstancia, sumada a las lesiones y al estado de la vivienda, reforzó la línea que ubica a su esposo como principal sospechoso del ataque.

Por otro lado, los especialistas que trabajaron en la vivienda estimaron de forma inicial que las muertes podrían haberse producido entre tres y cinco días antes del hallazgo. Sin embargo, Grassi aclaró que ese cálculo será revisado mediante los estudios forenses.

Mientras avanzan los estudios forenses, la UFI Delitos Especiales sostiene como principal línea investigativa un femicidio seguido de suicidio, aunque la reconstrucción definitiva dependerá de las pruebas reunidas y de los informes de los médicos forenses.