Encontraron muerta a una pareja en San Juan e investigan un femicidio seguido de suicidio
Un vecino llamó al 911 después de sentir un fuerte olor y advertir que hacía días no veía a los ocupantes de la casa. La mujer presentaba lesiones y las autopsias serán clave para reconstruir qué ocurrió.
Fanny Figueroa y Daniel Maldonado fueron encontrados muertos este jueves dentro de una casa de Chimbas, San Juan. La principal hipótesis de la Fiscalía es que el hombre habría atacado a la mujer y luego se habría quitado la vida, por lo que la causa se investiga como un posible femicidio seguido de suicidio.
Ambos era mayores de 50 años, eran pareja oriundos de Buenos Aires y se habían instalado en Loteo 30 de Agosto hacía entre cuatro y cinco años. Además, no tendrían hijos radicados en la provincia.
Mientras que Figueroa era ama de casa, Maldonado se encontraba sin trabajo. La última ocupación del hombre había sido como sereno de una escuela de la zona. Actualmente, se encontraba endeudado.
Desde el hallazgo de los cuerpos, la causa quedó a cargo del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien planteó como hipótesis que podría haberse tratado de un femicidio seguido de suicidio. No obstante, advirtió que esa teoría todavía debe ser confirmada con las pericias y las autopsias.
Un vecino sintió un fuerte olor, llamó al 911 y encontraron los cuerpos
El caso comenzó a descubrirse cuando un vecino advirtió que hacía varios días no veía a la pareja y percibió un fuerte olor proveniente de la vivienda. Ante esa situación llamó al 911.
Personal policial acudió al lugar y encontró los cuerpos dentro de la propiedad. También estaba muerta la mascota de la pareja, cuya causa de muerte forma parte de la investigación.
En la casa trabajaron efectivos de Criminalística y representantes de la UFI Delitos Especiales, que recolectaron pruebas para intentar establecer qué había ocurrido.
Hasta el momento, el investigado indicó que la escena no aportó indicios de la participación de una tercera persona. De acuerdo con la información obtenida por Tiempo de San Juan, la casa estaba cerrada, las llaves permanecían colocadas y no se detectó el faltante de objetos de valor.
A pesar de esto, los investigadores señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.
Otro de los elementos bajo análisis es que el cuerpo de Figueroa habría sido movido dentro del domicilio. Esa circunstancia, sumada a las lesiones y al estado de la vivienda, reforzó la línea que ubica a su esposo como principal sospechoso del ataque.
Por otro lado, los especialistas que trabajaron en la vivienda estimaron de forma inicial que las muertes podrían haberse producido entre tres y cinco días antes del hallazgo. Sin embargo, Grassi aclaró que ese cálculo será revisado mediante los estudios forenses.
Mientras avanzan los estudios forenses, la UFI Delitos Especiales sostiene como principal línea investigativa un femicidio seguido de suicidio, aunque la reconstrucción definitiva dependerá de las pruebas reunidas y de los informes de los médicos forenses.
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