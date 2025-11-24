Imprudencia en Córdoba: filman a una mujer asomada por la ventana de una camioneta en la ruta

camioneta cordoba

En el video se escucha también el comentario del conductor que registró el momento, quien expresó: “Mire cómo va esa chica en una Amarok en camino al paredón del dique”, evidencia de la sorpresa y preocupación que generó el comportamiento. La falta de respeto por las normas provocó un fuerte rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron que este tipo de maniobras, además de irresponsables, ponen en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de quienes circulan por la ruta.