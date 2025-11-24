Imprudencia en Córdoba: filman a una mujer asomada por la ventana de una camioneta en la ruta
La maniobra ocurrió camino al Lago San Roque y provocó alarma entre otros automovilistas que circulaban por la zona-
Una situación tan temeraria como desconcertante generó indignación este domingo en la ruta que une La Calera con el Lago San Roque, donde una mujer fue filmada viajando en la butaca del acompañante de una camioneta Amarok con el torso completamente por fuera de la ventana. La escena ocurrió a plena luz del día y rápidamente se viralizó entre usuarios.
Allí denunciaron la peligrosidad de la maniobra, especialmente teniendo en cuenta que la zona del paredón del dique es un tramo de curvas constantes y circulación sostenida. De acuerdo con ElDoce.tv, el episodio se registró alrededor de las 10:50 de la mañana. Los automovilistas que circulaban detrás decidieron grabar el comportamiento luego de notar que la mujer repetía en varias oportunidades la misma acción.
Incluso detallaron que, a las 10:47, “varias veces salía de la ventanilla, abría los brazos como en el Titanic y hasta iba sentada afuera cuando se acercaban al paredón”. Esa secuencia encendió las alarmas porque el guardarraíl del sector es angosto y cualquier desequilibrio podría haber derivado en un incidente grave.
En el video se escucha también el comentario del conductor que registró el momento, quien expresó: “Mire cómo va esa chica en una Amarok en camino al paredón del dique”, evidencia de la sorpresa y preocupación que generó el comportamiento. La falta de respeto por las normas provocó un fuerte rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron que este tipo de maniobras, además de irresponsables, ponen en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de quienes circulan por la ruta.
La imprudencia de sacar el torso por fuera de un vehículo en movimiento no solo constituye una falta grave según la ley provincial, sino que además representa un peligro concreto. Al alterar el equilibrio del acompañante y distraer al conductor, aumenta considerablemente la posibilidad de un accidente, especialmente en una zona de alta exposición como el paredón del dique. Una maniobra brusca, un viento lateral o un movimiento inesperado del vehículo puede generar consecuencias irreversibles.
Las autoridades recomiendan siempre circular con todos los ocupantes correctamente ubicados y con el cinturón de seguridad colocado. Aunque hasta el momento no trascendió si hubo intervención policial o eventual identificación de la camioneta, el episodio volvió a encender el debate sobre el respeto por las normas viales y los riesgos evitables que aún se observan en rutas turísticas, particularmente durante los fines de semana largos.
