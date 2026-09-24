A qué hora empieza el paro docente de un día y medio por un grave episodio de violencia escolar
El gremio SUTEBA confirmó un paro docente de 36 horas en Ensenada tras los graves incidentes y agresiones registrados en la Escuela Primaria N°13.
La seccional de Ensenada del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una medida de fuerza urgente. El gremio convocó a un paro docente que afectará el normal funcionamiento de las escuelas del distrito, en respuesta directa a los repudiables hechos de violencia registrados durante la mañana.
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A qué hora empieza el paro docente y el origen del conflicto
La organización gremial comunicó de manera oficial que la medida de fuerza distrital comenzó este jueves a las 13:00 horas y se extenderá de forma ininterrumpida a lo largo de todo el viernes, totalizando 36 horas de cese total de actividades bajo el lema "¡Basta de violencia en las escuelas!".
El detonante ocurrió dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria N°13, a raíz de una serie de graves denuncias radicadas por las familias de los alumnos. De acuerdo con los testimonios aportados por los estudiantes, un maestro habría incurrido en repudiables maltratos físicos y psicológicos, entre los que se investiga el presunto amordazamiento con cinta adhesiva y la reiterada prohibición de concurrir al baño.
A partir de la presentación judicial efectuada el miércoles, un grupo de padres se congregó en la institución escolar para exigir explicaciones. La tensión escaló rápidamente en el interior del establecimiento, derivando en gritos, insultos y agresiones físicas directas dirigidas contra miembros del Equipo de Orientación Escolar y directivos.
Frente a este escenario de extrema conflictividad, las autoridades de SUTEBA emitieron un duro comunicado en el que repudiaron enérgicamente lo ocurrido en el establecimiento educativo y señalaron: "No podemos legitimar que sea la violencia la forma de resolver cualquier conflicto en las escuelas". Asimismo, la conducción sindical exigió una profunda reflexión social para proteger y fortalecer a la comunidad educativa.
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