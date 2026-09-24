A qué hora empieza el paro docente de un día y medio por un grave episodio de violencia escolar

El detonante ocurrió dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria N°13, a raíz de una serie de graves denuncias radicadas por las familias de los alumnos. De acuerdo con los testimonios aportados por los estudiantes, un maestro habría incurrido en repudiables maltratos físicos y psicológicos, entre los que se investiga el presunto amordazamiento con cinta adhesiva y la reiterada prohibición de concurrir al baño.