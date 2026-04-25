Vivir solo hoy en Argentina: un joven profesional puede necesitar hasta $3.543.626 por mes en CABA
Independizarse y vivir solo hoy es un gran desafío económico en Argentina. Conocé el listado de todos los gastos, uno por uno, antes de mudarte.
Tomar la decisión de vivir solo en la Argentina requiere de una planificación sumamente detallada. Ante los actuales índices de inflación y la inestabilidad de ingresos, dar este importante paso hacia la adultez exige conocer con precisión los números reales para no fracasar económicamente en el intento.
Todos los gastos esenciales para vivir solo uno por uno
Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market determinó que las necesidades primarias de una persona joven en el entorno urbano alcanzan la suma de $2.085.853 mensuales. A continuación, el detalle exacto de cada uno de los consumos básicos:
-
Alquiler (2 ambientes en barrio medio): $550.000
Expensas: $212.000
Servicios (luz, gas, agua): $104.205
Depósito prorrateado: $45.833
Alimentos y bebidas: $423.908
Higiene y limpieza: $42.391
Medicina prepaga básica: $238.377
Medicamentos: $50.000
Transporte público (colectivo y subte): $74.383
Viajes en apps o taxi: $68.740
Internet: $90.880
Celular: $77.320
Cable: $34.400
Gimnasio: $68.000
Materiales educativos: $5.417
Cómo impactan los gastos opcionales en el presupuesto
Si al costo de vida esencial detallado anteriormente se le suman los consumos habituales no esenciales, pero muy frecuentes en el estilo de vida actual, el presupuesto total individual se dispara dramáticamente hasta los $3.543.626 mensuales. Estos gastos extra, desglosados uno por uno, incluyen:
-
Universidad privada: $1.101.206
Terapia psicológica (2 sesiones mensuales): $80.000
Plataformas de streaming: $56.505
Salidas y espectáculos (hasta): $42.500
Herramientas digitales: $39.945
Cursos de capacitación: $27.200
Para evitar duras sorpresas económicas al momento de armar las cajas, los especialistas recomiendan armar un presupuesto propio, definir muy bien la zona de la vivienda, estimar un consumo real de supermercado y prever un fondo para imprevistos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario