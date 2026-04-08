Una médica denunció que un expaciente la acosa de manera virtual y hasta fue a su trabajo de sorpresa
La profesional volcó su angustia en X, donde compartió las capturas de algunos de los mensajes del hombre que la asedia tanto en persona como por vía virtual.
Una médica denunció públicamente este miércoles que un expaciente la persigue tanto a través de Whatsapp como en algunos de los consultorios donde atiende. Pidió ayuda a la comunidad para lidiar con él y las sugerencias no tardaron en aparecer.
"Hace dos meses dejé de atender a este paciente por 'desubicado' (siendo la categoría más leve en la que se lo puede encasillar). Nunca más me molestó ni se acordó de mí, hasta ayer", relató la usuaria "Notre Madame" en X.
La mujer, que se identificó como profesional de la salud, contó que el expaciente tiene unos 60 años y que tras acordarse de su existencia le "empezó a llenar el whatsapp de mensajes porque no le contestaba".
"Insistió dos veces ayer (incluso a las 22hs, horario en que claramente no se le manda un mensaje a un médico), y otra vez hoy... ¿Adivinen qué pasó ahora? Tras no recibir respuesta alguna, cayó a uno de los lugares donde trabajo", reveló este miércoles la usuaria, cuyo nombre de pila es Sofía.
Al inicio de su relación médico-paciente la dermatologa le dio al hombre su número de Whatsapp y él parece haber interpretado ese gesto como un contacto social y no como una herramienta de comunicación laboral.
Lo más raro llegó después de la consulta original.
"Sabe mi agenda y horarios porque desde que lo atendí por primera vez me fue siguiendo a lugares distintos y siempre iba buscando una consulta conmigo. ¿Esto es acoso u obsesión? (O ambas)", preguntó la médica.
Las respuesta de su comunidad online no tardaron en aparecer, con opciones desde una denuncia en la Oficia de Violencia Doméstica (OVD) hasta el pedido formal de una orden de restricción perimetral no tanto para mantener a raya al expaciente sino para dejar sentada la situación ante la Justicia.
Un poco tarde llegaron las recomendaciones de colegas sobre evitar dar el celular personal a los pacientes: a esta altura la dermatologa ya aprendió la lección por demás.
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