Una médica denunció que un expaciente la acosa de manera virtual y hasta fue a su trabajo de sorpresa

Lo más raro llegó después de la consulta original.

chat medica denunciada

"Sabe mi agenda y horarios porque desde que lo atendí por primera vez me fue siguiendo a lugares distintos y siempre iba buscando una consulta conmigo. ¿Esto es acoso u obsesión? (O ambas)", preguntó la médica.

Las respuesta de su comunidad online no tardaron en aparecer, con opciones desde una denuncia en la Oficia de Violencia Doméstica (OVD) hasta el pedido formal de una orden de restricción perimetral no tanto para mantener a raya al expaciente sino para dejar sentada la situación ante la Justicia.

Un poco tarde llegaron las recomendaciones de colegas sobre evitar dar el celular personal a los pacientes: a esta altura la dermatologa ya aprendió la lección por demás.