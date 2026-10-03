Una mujer superó la depresión y peregrinó a Luján para agradecerle a la Virgen
Con pilotos, paraguas y ropa impermeable, los peregrinos avanzaron hacia la Basílica de Luján en medio de la lluvia.
Miles de personas participan este sábado de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, marcada por la lluvia y las bajas temperaturas. A pesar del mal tiempo, los fieles avanzan hacia la basílica para agradecer, pedir por sus familias y cumplir promesas.
Entre los peregrinos hay personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con C5N una de las tantas personas que peregrinan, contó que viajó desde Mar del Plata. "Mi intención el año pasado tuve depresión y lo superé y prometí venir a la virgen hacer la caminata y para mí es emocionante".
Otra mujer contó que su objetivo es agradecer: “Le voy a dar gracias a la Virgen por muchas cosas que me pasaron este año. Es milagrosa".
El mal tiempo se repite como uno de los protagonistas de la jornada, aunque los peregrinos aseguran que no modifica sus planes. Un hombre que llegó también desde Mar del Plata afirmó: “Es un privilegio estar nuevamente acá. Nos tocó un año más de lluvia, pero nada impide llegar a Luján”.
La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.
Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.
Así será el recorrido y el operativo que cubrirá los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján
La 52° Peregrinación Juvenil a Luján recorre unos 60 kilómetros y, según estimaciones, podría superar el millón de fieles.
La mayor parte del trayecto se realiza por la Ruta Nacional 7, que durante el operativo se transforma en una senda peatonal para facilitar el desplazamiento de la multitud. Para garantizar la seguridad de los peregrinos, la circulación vehicular permanecerá interrumpida en el tramo principal durante todo el operativo.
La logística de seguridad y atención de emergencias será coordinada desde un Centro de Operaciones instalado en la Universidad Nacional de Luján.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido atraviesa siete municipios del oeste del conurbano: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.
En el tramo final, el acceso a la Basílica de Luján se realiza por calle 9 de Julio.
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