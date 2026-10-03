Una mujer superó la depresión y peregrinó a Luján para agradecerle a la Virgen

La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.

Así será el recorrido y el operativo que cubrirá los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján recorre unos 60 kilómetros y, según estimaciones, podría superar el millón de fieles.

La mayor parte del trayecto se realiza por la Ruta Nacional 7, que durante el operativo se transforma en una senda peatonal para facilitar el desplazamiento de la multitud. Para garantizar la seguridad de los peregrinos, la circulación vehicular permanecerá interrumpida en el tramo principal durante todo el operativo.

La logística de seguridad y atención de emergencias será coordinada desde un Centro de Operaciones instalado en la Universidad Nacional de Luján.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido atraviesa siete municipios del oeste del conurbano: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

En el tramo final, el acceso a la Basílica de Luján se realiza por calle 9 de Julio.