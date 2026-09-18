Córdoba: detienen a padres de un bebé con fracturas en el cráneo y cocaína en sangre

El funcionario judicial ordenó de la detención de los adultos luego de recibir el informe del nosocomio donde el menor continúa internado en grave estado, aunque las autoridades sanitarias confían en salvarle la vida.

Por otro lado, medios cordobeses como ElDoce informaron que la acusada tiene dos hijos de una relación anterior, de 10 y 12 años, quienes ahora se encuentran bajo el cuidado de una abuela.