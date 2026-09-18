Córdoba: detienen a padres de un bebé con fracturas en el cráneo y cocaína en sangre
El hecho ocurrió en la localidad de Balnearia, donde fueron detenidos los progenitores del bebé de 28 días: una mujer de 26 años y un hombre de 33.
Una pareja de jóvenes fue detenida en las últimas en la provincia de Córdoba tras ser acusada de provocarle fracturas de cráneo a su bebé de tan solo 28 días, a quien tras ser hospitalizado también le detectaron cocaína en sangre.
El terrible caso ocurrió en la localidad cordobesa de Balnearia, ubicada a unos 190 kilómetros al Noreste de la capital de la provincia, en el departamento San Justo, donde los progenitores del recién nacido llevaron al menor hasta el hospital de San Francisco “por un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria”.
Sin embargo, debido a la complejidad de su estado de salud, fue derivado al Hospital Materno Neonatal de Córdoba capital, donde detectaron la gravedad de las heridas: fractura de cráneo y en un omóplato y, luego de realizársele todos los estudios que corresponden a una situación tan delicada, también se detectó que tenía cocaína en sangre.
De manera que el fiscal de Morteros, Francisco Paigés, dispuso la inmediata detención los progenitores del nene que todavía no cumplió un mes de vida: la mujer de 26 años y el hombre de 33, cuyas identidades todavía no trascendieron.
“Las lesiones son recientes y de larga data, es decir, de más de 48 horas, lo cual me permite entender que ninguno de los padres sería ajeno al hecho”, explicó el fiscal en el marco de una causa iniciada por lesiones graves calificadas.
El funcionario judicial ordenó de la detención de los adultos luego de recibir el informe del nosocomio donde el menor continúa internado en grave estado, aunque las autoridades sanitarias confían en salvarle la vida.
Por otro lado, medios cordobeses como ElDoce informaron que la acusada tiene dos hijos de una relación anterior, de 10 y 12 años, quienes ahora se encuentran bajo el cuidado de una abuela.
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