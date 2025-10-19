La picante frase del DT de Marruecos: "Nadie es invencible"

Por su parte, el DT argentino, Diego Placente, transmitió su intención de compartir con los jóvenes la experiencia de haber ganado este mismo torneo en 1997 en Malasia: "Queremos transmitir lo que sentimos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera. Más allá del fútbol, quedan un montón de cosas lindas".

diego placente DT seleccion argentina sub 17.jpg

En este contexto, se refirió a los desafíos que representa Marruecos: "Es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros: jugadores técnicos, físicos, muy pasionales. Va a ser una final muy difícil", comentó.

Por su parte, Julio Soler, surgido de Lanús y actualmente en el Bournemouth de la Premier League, expresó su emoción por disputar la final en un día especial: "Mañana va a ser un día muy emotivo. Espero poder darle un buen regalo a mi mamá por su día".