La picante frase del DT de Marruecos: "Nadie es invencible"
Mohamed Ouahbi advirtió que su equipo dará todo frente a Argentina y señaló que su equipo "está preparado".
Argentina y Marruecos se enfrentarán en la final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional de Santiago, Chile, y el entrenador del conjunto africano lanzó una frase desafiante en la antesala del partido.
En conferencia de prensa, el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, acompañado por el capitán Houssam Essadak, advirtió que su equipo será un rival difícil, incluso ante una Selección argentina que llega invicta y sin goles en contra en los últimos cuatro partidos: "Nadie es invencible. Argentina es un equipo muy bueno, excelente, pero nosotros vamos a dar todo lo que tenemos utilizando nuestras herramientas, que son muchas".
"El tema de la posesión es algo que para mí no importa; mi equipo está preparado tanto para tener la pelota como para no tenerla", adelantó y destacó que, a pesar de que su estrategia incluirá un repliegue táctico, su equipo tiene una gran capacidad de adaptación.
El técnico belga, de 49 años y con experiencia en las juveniles del Anderlecht, valoró además la evolución de sus jugadores durante el torneo: "Es un auténtico honor para nosotros, pero nos centramos en el partido y no en el trofeo. Nuestro equipo ha afianzado su cohesión, su generosidad y la confianza, y eso se refleja en la tranquilidad que transmitimos".
En este contexto, Ouahbi se refirió a la humildad de sus jugadores ante los errores y recordó su experiencia en la Copa de África, donde fueron finalistas y cayeron 0-1 ante Sudáfrica: "En la Copa de África nos dimos cuenta de que podemos ser fuertes y aprender de las derrotas".
Por su parte, el DT argentino, Diego Placente, transmitió su intención de compartir con los jóvenes la experiencia de haber ganado este mismo torneo en 1997 en Malasia: "Queremos transmitir lo que sentimos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera. Más allá del fútbol, quedan un montón de cosas lindas".
En este contexto, se refirió a los desafíos que representa Marruecos: "Es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros: jugadores técnicos, físicos, muy pasionales. Va a ser una final muy difícil", comentó.
Por su parte, Julio Soler, surgido de Lanús y actualmente en el Bournemouth de la Premier League, expresó su emoción por disputar la final en un día especial: "Mañana va a ser un día muy emotivo. Espero poder darle un buen regalo a mi mamá por su día".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario