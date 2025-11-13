Universidad de Tres de Febrero suspendió las clases por amenaza de "tiroteo y masacre"
La casa de altos estudios recibió mails con graves amenazas por parte de un presunto exalumno que prometía realizar una masacre y transmitirla en vivo.
La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) se encuentra en estado de alerta tras recibir una grave amenaza de "masacre" a través de un correo electrónico enviado por un individuo que se identificó como un exalumno.
Ante la seriedad del mensaje, la institución dispuso el cierre de la sede Caseros 2 por precaución, mientras que el resto de las sedes operan con medidas de seguridad reforzadas.
Con el asunto “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”, el texto que trascendió amenazó con presentarse a cualquier hora en una de las sedes.
“Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, detalló el autor, quien se describió como un estudiante acosado y humillado.
El remitente del mail elevó la gravedad de la amenaza al compararse con el autor de los atentados en Noruega en 2011. “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino”. Además, advirtió: “Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”, indicó.
El mensaje concluyó informando que el acto sería transmitido por la plataforma Discord y que su "manifiesto" se encontraba en un foro de la Deep web que lo motivó. Ante la inminente amenaza, la universidad tomó la decisión de cerrar preventivamente la sede afectada.
Al respecto, desde el Consejo de Políticas Sociales de la Untref dieron algunas informaciones al confirmar la suspensión de algunas actividades. "Comunicamos que, debido a una amenaza de tiroteo y masacre recibida en la mañana de hoy, se ha decidido suspender la actividad programada con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados que venían sufriendo ataques del Gobierno nacional", indicaron.
"La actividad, que se iba a realizar en el marco del consejo de políticas sociales de la Untref en la sede Caseros, ha sido suspendida para la semana que viene por razones de seguridad", siguieron.
