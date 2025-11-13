Universidad de Tres de Febrero suspendió las clases por amenaza de "tiroteo y masacre"

El mensaje concluyó informando que el acto sería transmitido por la plataforma Discord y que su "manifiesto" se encontraba en un foro de la Deep web que lo motivó. Ante la inminente amenaza, la universidad tomó la decisión de cerrar preventivamente la sede afectada.

Al respecto, desde el Consejo de Políticas Sociales de la Untref dieron algunas informaciones al confirmar la suspensión de algunas actividades. "Comunicamos que, debido a una amenaza de tiroteo y masacre recibida en la mañana de hoy, se ha decidido suspender la actividad programada con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados que venían sufriendo ataques del Gobierno nacional", indicaron.

"La actividad, que se iba a realizar en el marco del consejo de políticas sociales de la Untref en la sede Caseros, ha sido suspendida para la semana que viene por razones de seguridad", siguieron.