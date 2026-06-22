Por la crisis económica cerró un histórico local de calzado y accesorios de diseño en Palermo
En los 2000 Palermo se convirtió en el distrito porteño de la moda, pero la crisis económica más reciente dejó varios locales vacíos. Qué pasará con la marca.
Palermo no siempre fue un barrio cosmopolita, de vanguardia y centro de la moda, pero en algún momento entre los noventas y la primera década de este siglo ese distrito porteño se convirtió en el lugar donde todas las marcas novedosas querían estar. Tal fue el caso de Puro con su local sobre la calle Borges, aunque la crisis económica actual obligó a cerrar sus puertas.
"Cerramos las puertas de nuestro local de Palermo. Nos vamos con la frente en alto y profundamente orgullosos de todo lo que construimos en ese espacio. Fue un refugio lleno de color, de encuentros y de charlas hermosas", escribieron hace algunas semanas las personas encargadas de la marca.
"Un gracias gigante a cada una de las personas que cruzó esa puerta, que se probó un par de botas, que eligió un bolso o que simplemente pasó a saludarnos. Se llevan un pedacito de la historia de Puro. Gracias, gracias, gracias", expresaron en Instagram.
Quizás las anécdotas hayan quedado traspapeladas en la sección de comentarios del post debido a las sugerencias de tinte político que poco tienen que ver con la noticia y más con la coyuntura del país, pero es innegable la huella de Puro.
El local ubicado en Jorge Luis Borges y Paraguay ya está vacío, y con la persiana baja, pero sus encargados dejaron un mensaje de gratitud y las direcciones de las otras tres direcciones físicas para ir a comprar las zapatillas, morrales y otros accesorios de diseño que alguna vez fueron insignia en Palermo Soho.
Puro fue de las marcas de diseño que se establecieron en el barrio -en días en que se fijó el "loteo" de Palermo como SoHo, Hollywood, etc.- y que más duraron: de 2007 a 2026, según sus propios dueños.
A partir de ahora, los fans de la marca podrán encontrar sus productos en el sitio oficial o bien en los locales de Córdoba (Ituzaingó 665), Rosario (Dorrego 559) y la Ciudad de Buenos Aires (en Santa Fe 2037, Recoleta).
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