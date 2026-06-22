Por la crisis económica cerró un histórico local de calzado y accesorios de diseño en Palermo

El local ubicado en Jorge Luis Borges y Paraguay ya está vacío, y con la persiana baja, pero sus encargados dejaron un mensaje de gratitud y las direcciones de las otras tres direcciones físicas para ir a comprar las zapatillas, morrales y otros accesorios de diseño que alguna vez fueron insignia en Palermo Soho.

Puro fue de las marcas de diseño que se establecieron en el barrio -en días en que se fijó el "loteo" de Palermo como SoHo, Hollywood, etc.- y que más duraron: de 2007 a 2026, según sus propios dueños.

A partir de ahora, los fans de la marca podrán encontrar sus productos en el sitio oficial o bien en los locales de Córdoba (Ituzaingó 665), Rosario (Dorrego 559) y la Ciudad de Buenos Aires (en Santa Fe 2037, Recoleta).