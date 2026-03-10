UPD brutal en Necochea: apuñalaron a un adolescente y hay un detenido

Los testimonios y datos aportados por otros adolescentes que participaban de la celebración fueron claves para identificarlo. Gracias a esto, minutos después el sospechoso fue visualizado por agentes de Tránsito en la zona de avenida 59 entre las calles 40 y 42. De inmediato, los agentes dieron aviso a la Policía, que procedió a interceptar al individuo y detenerlo.

Durante el procedimiento, los efectivos le secuestraron al joven una cuchilla de aproximadamente 28 centímetros con cabo de madera envuelto en cinta. El arma blanca habría sido la utilizada durante el ataque a la víctima.

El joven quedó aprehendido y fue imputado por una presunta infracción al artículo 38 del Decreto Ley 8031/73, el cual sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación legal.