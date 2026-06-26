Uruguay: encontraron el cuerpo de uno de los pescadores que desaparecieron en Berazategui

Esta semana también fueron recuperados una mochila y un bidón que habría pertenecido al grupo de pescadores, pero ese hallazgo se produjo en inmediaciones de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena.

El reconocimiento del cuerpo del pescador de Berazategui

El sitio By Noticias, de Berazategui, informó este viernes que la familia de uno de los pescadores logró reconocer el cuerpo por dos tatuajes característicos, pero debido al estado en que fue encontrado aún no se pudo confirmar su identidad.

Para lograrlo, un familiar del hombre viajará en las próximas horas a Montevideo para hacerse un test de ADN.

En Uruguay la causa quedó en manos de la fiscal de flagrancia de 11° turno María Cecilia Bonsignore, quien dispuso no sólo la autopsia al cuerpo sino también los test de ADN que sean necesarios.

Había cinco hombres a bordo de "Chamigo-Ho" al momento del supuesto naufragio: Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Diego Alejandro Boscardin (47), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (52).

Los cinco habían partido el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho" para realizar una jornada de pesca recreativa. La última comunicación o registro de su presencia se produjo entre las 6 y las 8.30 de aquella mañana.

Al advertir que el grupo no había regresado, las autoridades del predio dieron aviso a las fuerzas de seguridad, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.