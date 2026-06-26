Uruguay: encontraron el cuerpo de uno de los pescadores que desaparecieron en Berazategui
La corriente lo llevó a la margen oriental del Río de la Plata. Esta semana también apareció la mochila de uno de los hombres en la costa atlántica bonaerense.
Las autoridades de Uruguay reportaron este viernes el hallazgo de un cuerpo a la deriva en el Río de la Plata que podría haber sido identificado como uno de los pescadores que desaparecieron hace 11 días en Berazategui, provincia de Buenos Aires.
La primera noticia fue reportada a las 22 del jueves por la tripulación del buque pesquero "Calon II", que le describió el hallazgo del cuerpo de un hombre al Centro de Control de Montevideo, informó el sitio El País, de Uruguay.
En seguida se dio aviso al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo, y un buque de la Armada Nacional de Uruguay recuperó el cuerpo que flotaba a sólo 45 kilómetros de la costa de Montevideo, a la misma altura del Río de la Plata donde se encuentra Punta Indio del lado argentino.
Las autoridades uruguayas informaron del hallazgo a las argentinas, que notificaron a la fiscal Silvia Borrone, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, a cargo de la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos tras el supuesto naufragio de su barco, "Chamigo-Ho".
Esta semana también fueron recuperados una mochila y un bidón que habría pertenecido al grupo de pescadores, pero ese hallazgo se produjo en inmediaciones de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena.
El reconocimiento del cuerpo del pescador de Berazategui
El sitio By Noticias, de Berazategui, informó este viernes que la familia de uno de los pescadores logró reconocer el cuerpo por dos tatuajes característicos, pero debido al estado en que fue encontrado aún no se pudo confirmar su identidad.
Para lograrlo, un familiar del hombre viajará en las próximas horas a Montevideo para hacerse un test de ADN.
En Uruguay la causa quedó en manos de la fiscal de flagrancia de 11° turno María Cecilia Bonsignore, quien dispuso no sólo la autopsia al cuerpo sino también los test de ADN que sean necesarios.
Había cinco hombres a bordo de "Chamigo-Ho" al momento del supuesto naufragio: Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Diego Alejandro Boscardin (47), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (52).
Los cinco habían partido el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho" para realizar una jornada de pesca recreativa. La última comunicación o registro de su presencia se produjo entre las 6 y las 8.30 de aquella mañana.
Al advertir que el grupo no había regresado, las autoridades del predio dieron aviso a las fuerzas de seguridad, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario