Vaciaron un lago y tuvieron que trasladar a más de mil peces en San Juan

lago san juan

Además, se incorporaron aireadores portátiles que permitieron mantener el agua oxigenada, un aspecto clave para garantizar la supervivencia de los ejemplares durante el traslado. A su vez, según informó la Secretaría de Estado de Ambiente, el agua fue tratada con azul de metileno, un compuesto que reduce el riesgo de infecciones entre las especies.

Una vez que llegaron al Parque de la Biodiversidad, el operativo continuó con la intervención de especialistas, quienes recibieron a los peces y se encargaron de su distribución en distintos espacios del predio, como canales, lagunas y reservorios.

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Junto a los peces, se relocalizaron tortugas acuáticas y se prevé el futuro traslado de entre 20 y 25 patos y gansos de la isla del lago, que serán alojados en áreas diferenciadas y bajo cuidado técnico para su bienestar y conservación.

Los peces no serán reintroducidos en el lago del Parque de Mayo, sino que permanecerán en la reserva donde serán controlados durante varios días y estarán aislados de las demás especies a la espera de que se adapten a su nuevo hábitat.