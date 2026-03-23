Vaciaron un lago y tuvieron que trasladar a más de mil peces en San Juan
El impresionante operativo se llevó a cabo en el marco de la remodelación integral del Parque de Mayo.
Más de mil peces tuvieron que ser trasladados de un lago a otro en la ciudad de San Juan. Equipos de especialistas y personal de Medio Ambiente participaron del impresionante operativo de “mudanza acuática” que se llevó a cabo en el marco de la remodelación integral del Parque de Mayo.
La decisión fue tomada para preservar a los peces mientras se realizaban obras de saneamiento y modernización del parque, considerado el principal espacio verde de la capital sanjuanina. Para el operativo de la tal magnitud fue necesario un despliegue inédito de recursos logísticos el cual fue posible gracias al trabajo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Espacios Verdes.
Las especies trasladadas incluyeron carpas koi, carpas comunes y sogyo. Cada ejemplar tiene un peso aproximado de 13 kilos, lo que implicó un desafío logístico importante tanto en la manipulación como en el transporte.
La tarea requirió de un especial cuidado para preservar al millar de peces. En total, unas 40 personas participaron del procedimiento, que incluyó desde la captura hasta la reubicación final en el Parque de la Biodiversidad, una reserva ubicada en la ciudad de Rivadavia.
Luego de ser extraídos de su lago de origen, los peces fueron colocados en un camión especialmente preparado para el operativo. El vehículo fue adecuado con la colocación de una pileta de gran tamaño cubierta por una carpa en el área del acoplado, todo diseñado para mantener condiciones adecuadas durante el viaje.
Además, se incorporaron aireadores portátiles que permitieron mantener el agua oxigenada, un aspecto clave para garantizar la supervivencia de los ejemplares durante el traslado. A su vez, según informó la Secretaría de Estado de Ambiente, el agua fue tratada con azul de metileno, un compuesto que reduce el riesgo de infecciones entre las especies.
Una vez que llegaron al Parque de la Biodiversidad, el operativo continuó con la intervención de especialistas, quienes recibieron a los peces y se encargaron de su distribución en distintos espacios del predio, como canales, lagunas y reservorios.
Junto a los peces, se relocalizaron tortugas acuáticas y se prevé el futuro traslado de entre 20 y 25 patos y gansos de la isla del lago, que serán alojados en áreas diferenciadas y bajo cuidado técnico para su bienestar y conservación.
Los peces no serán reintroducidos en el lago del Parque de Mayo, sino que permanecerán en la reserva donde serán controlados durante varios días y estarán aislados de las demás especies a la espera de que se adapten a su nuevo hábitat.
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