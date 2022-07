Vacuna contra el Covid: Ciudad y Provincia dan turnos para la quinta dosis

Para la aplicación de la quinta dosis tiene que haber pasado 120 días desde la aplicación de la cuarta.

En la Ciudad los turnos llegarán mediante un mensaje del Boti por WhatsApp o mail. En la provincia de Buenos Aires la vacunación será libre en los centros vacunatorios.

La aplicación de la quinta dosis se debe al pequeño aumento de casos de Covid en las últimas semanas y es posible gracias al stock de vacunas.

En tanto se indicó que no necesitan darse la quinta dosis las personas que no se hayan aplicado la Sinopharm y quienes no sean inmunodeprimidos.

Desde el inicio de la aplicación de vacunas, Argentina tiene 37.632.875 personas con dosis completas, 3.107.273 con dosis adicional y 24.881.147 con dosis de refuerzo.