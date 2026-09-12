Lluvias y drástico descenso térmico en el AMBA: qué día tendrá mínimas de casi 0 grados y cuándo repunta
El Servicio Meteorológico Nacional prevé más lluvias en Buenos Aires en la antesala al regreso del frío extremo, con bajas temperaturas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un fin de semana marcado por la volatilidad meteorológica, lluvias y un brusco cambio en las condiciones del tiempo, con el regreso del frío extremo y temperaturas cercanas a los 0 grados.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado comenzó con el registro de chaparrones durante las primeras horas de la mañana, un escenario de inestabilidad que irá mejorando de manera paulatina desde la tarde con el cese de las precipitaciones, dando paso a un cielo que se mantendrá nublado a mayormente nublado hacia la noche.
Sin embargo, el dato saliente de la jornada pasa por el escaso amplitude térmica y el frío persistente: las temperaturas apenas se moverán en una franja muy acotada, registrando una mínima de 9 grados y una máxima que no superará los 11 grados en todo el día.
La vuelta del frío polar el domingo y el pronóstico extendido sin lluvias
El verdadero impacto térmico se sentirá de lleno este domingo, cuando se produzca un drástico descenso de los valores que devolverá la sensación de pleno invierno a la región. El cielo se presentará mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado hacia la noche, pero lo más destacado será la caída de la temperatura mínima, que tocará los 3 grados, mientras que la máxima se mantendrá en unos escasos 11 grados.
El panorama para el inicio de la próxima semana muestra la siguiente evolución:
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Lunes: El frío se mantendrá con fuerza en el arranque de la semana laboral. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado por la tarde y la noche, con marcas térmicas que oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 16 grados de máxima.
Martes: Comenzará un lento e intermitente repunte en los registros. Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima.
Miércoles: La tendencia a la recuperación continuará afianzándose con el correr de las horas, predominando el cielo algo nublado y temperaturas que irán desde los 7 grados de mínima hasta los 15 grados de máxima.
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