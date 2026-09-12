Lluvias y drástico descenso térmico en el AMBA: qué día tendrá mínimas de casi 0 grados y cuándo repunta

Pronóstico de lluvias este sábado en Buenos Aires, y se viene el frío nuevamente.

La vuelta del frío polar el domingo y el pronóstico extendido sin lluvias

El verdadero impacto térmico se sentirá de lleno este domingo, cuando se produzca un drástico descenso de los valores que devolverá la sensación de pleno invierno a la región. El cielo se presentará mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado hacia la noche, pero lo más destacado será la caída de la temperatura mínima, que tocará los 3 grados, mientras que la máxima se mantendrá en unos escasos 11 grados.