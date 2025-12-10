Vandalizaron el monumento a Ovidio Lagos en Rosario

ovidio lagos

Ovidio Lagos fue un periodista y político argentino, reconocido principalmente por haber fundado el diario La Capital de Rosario en 1867. Nacido en Buenos Aires, tuvo una fuerte participación en la vida política. Debido a su defensa de las ideas federales, fue perseguido y tuvo que exiliarse en varias oportunidades. Falleció en Rosario el 13 de agosto de 1891, dejando un legado fundamental en la historia del periodismo argentino.

ovidio lagos

Aumentan los casos de vandalismo en Rosario

Los hechos de vandalismo fueron crecientes en Rosario. El Gobierno provincial informó el pasado 3 de diciembre que 46 personas habían sido detenidas durante el segundo semestre del año por ese tipo de infracción. Además, se dispuso que los detenidos sean incorporados a la lista de derecho de admisión a eventos deportivos, por lo que tienen prohibido ingresar a los estadios de fútbol.

Fuentes policiales ampliaron que, desde agosto hasta los primeros días de diciembre, se contabilizaron diez intervenciones policiales por hechos de vandalismo y daños, relacionadas a pintadas alusivas a clubes de fútbol.

“A partir de junio de este año, todas las personas que sean demoradas o aprehendidas por realizar pintadas en las calles u otros hechos de vandalismo sobre los bienes públicos, se les aplicará una sanción de dos años en los que no pueden ingresar a los estadios de fútbol”, indicó Gustavo Velázquez, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos

El funcionario aclaró que el derecho de admisión “no es solo para la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario, sino para todo el país. El derecho de admisión corre para cualquier evento deportivo. Se le puede aplicar a alguien que va a ver un partido de la selección argentina, no solo al va a ver al club del que se es hincha. Uno puede viajar a otra ciudad para ver a la selección, y si figura en el programa Tribuna Segura no podrá ingresar al estadio”.