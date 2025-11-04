Vandalizaron una imagen de la Virgen de Luján frente a una comisaría de Liniers
La escultura de la patrona de la Argentina apareció tirada y dañada frente a la comisaría. Tras el hallazgo, el párroco del santuario de San Cayetano, Lucas Arguimbau, denunció el hecho y convocó a una oración
Durante el Día de los Fieles Difuntos, un acto de vandalismo conmocionó al barrio porteño de Liniers: una imagen de la Virgen de Luján fue destruida en una ermita situada sobre avenida Juan B. Justo y Cuzco, frente a la Comisaría Comunal 9. El hecho, ocurrido ante la presencia de cámaras de seguridad, fue denunciado por el párroco del santuario de San Cayetano, el presbítero Lucas Arguimbau, quien se encuentra a cargo del templo ubicado a pocos metros del lugar.
Durante la misa de las 11 de la mañana, el sacerdote comunicó la triste noticia tras recibir de una vecina las manos rotas de la imagen de la patrona de la Argentina. Luego de la celebración, el padre Arguimbau se dirigió al sitio junto al presbítero Guillermo Reale, un seminarista y tres laicos, con el fin de verificar los daños ocasionados.
Al llegar, los religiosos constataron que el vidrio frontal de la ermita estaba roto y que la figura de la Virgen yacía destruida en el suelo. En contraste, la cruz con Jesús permanecía intacta, mientras que la imagen de San Cayetano había caído dentro del oratorio. El espacio, ubicado sobre una pequeña rampa rodeada de canteros y un arbusto de Santa Rita, fue escenario de un ataque que causó profundo pesar entre los fieles.
La Virgen de Luján, proclamada patrona de la Argentina en 1930 por el papa Pío XI, es una de las figuras religiosas más veneradas del país. Por eso, su destrucción provocó consternación entre vecinos y devotos, especialmente entre la comunidad del Santuario de San Cayetano, que cada año convoca a miles de peregrinos en Liniers.
El párroco registró fotografías del hecho y luego radicó la denuncia penal en la Comisaría 10 B. “Otros años había ocurrido este tipo de ataques, pero no lo denunciamos. Esta vez es distinto porque rompieron el vidrio de frente, antes era en el vidrio de costado. Es otro nivel de ataque. Siento que nos declararon la guerra las fuerzas del mal”, expresó una de las personas que acompañó al grupo.
En el mismo lugar, el sacerdote encabezó una oración en reparación y roció agua bendita sobre la ermita y los presentes. “Vamos a pedirle a Dios que vuelva a bendecir este lugar y pedimos especialmente por quienes rompieron la imagen de la Virgen. Que nos bendiga, proteja a nuestro barrio y nos conceda paz en el corazón”, rezó el padre Arguimbau antes de cerrar con un Ave María.
Los restos de la imagen fueron llevados al santuario, donde serán resguardados mientras se analiza la restauración. Desde la parroquia informaron que se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para colaborar con la investigación y reforzar la seguridad del espacio.
Finalmente, a través de un comunicado oficial, el Santuario de San Cayetano manifestó su posición ante lo sucedido: “Pedimos por aquellos que rompieron la imagen: que ella los abrace con ternura y que San Cayetano los cuide”.
