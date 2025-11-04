Vandalizaron una imagen de la Virgen de Luján frente a una comisaría de Liniers

En el mismo lugar, el sacerdote encabezó una oración en reparación y roció agua bendita sobre la ermita y los presentes. “Vamos a pedirle a Dios que vuelva a bendecir este lugar y pedimos especialmente por quienes rompieron la imagen de la Virgen. Que nos bendiga, proteja a nuestro barrio y nos conceda paz en el corazón”, rezó el padre Arguimbau antes de cerrar con un Ave María.

Los restos de la imagen fueron llevados al santuario, donde serán resguardados mientras se analiza la restauración. Desde la parroquia informaron que se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para colaborar con la investigación y reforzar la seguridad del espacio.

Finalmente, a través de un comunicado oficial, el Santuario de San Cayetano manifestó su posición ante lo sucedido: “Pedimos por aquellos que rompieron la imagen: que ella los abrace con ternura y que San Cayetano los cuide”.