Metrogas cortó la fuga en Remedios de Escalada y los bomberos extinguieron el fuego
Tras el freno al escape de fluido, equipos de trabajo municipales iniciaron las tareas de diagnóstico estructural y limpieza en las propiedades dañadas tras el estallido.
La empresa Metrogas logró cortar este sábado la fuga de gas en Remedios de Escalada, lo que permitió a los bomberos extinguir por completo el incendio, según confirmó el Municipio de Lanús.
Tras el freno al escape de fluido, equipos de trabajo municipales iniciaron las tareas de diagnóstico estructural y limpieza en las propiedades dañadas tras el estallido, mientras que el área de Desarrollo Social asiste a las familias desplazadas para que regresen de manera paulatina a sus viviendas.
Por su parte, la empresa Edesur había interrumpido el servicio en el sector de forma preventiva y debe verificar el estado de la red antes de normalizarlo.
Remedios de Escalada: vecinos denunciaron al 911 olor a gas un día antes de la explosión
Mientras continúa el operativo de emergencia por la explosión de gas en Remedios de Escalada que provocó la muerte de un hombre y dejó un saldo de 20 personas heridas, los vecinos denunciaron que había olor a gas desde el jueves y nadie les hizo caso.
"Las olas de gas se veían en el aire. Esto no iba a terminar bien. No vino nadie", comentó Elena, una comerciante del barrio.
Ella fue una de las más damnificadas por la rotura del caño porque su propiedad fue destruida por la explosión. "No quedó nada, perdimos todo", manifestó. Además, manifestó que llegó a las 9 de la mañana y sintió un olor a gas tan intenso que no le permitía respirar con normalidad.
La mujer damnificada señaló que los trabajadores que realizaban las obras se reían y hacían chistes mientras había una fuga de gas. Además, los vecinos denunciaron que desde el jueves se sentía olor a gas y realizaron llamados al 911 que no tuvieron respuesta alguna.
Walter, otro de los trabajadores, relató el hecho desde su punto de vista. "Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló por completo. La explosión también alcanzó a un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura".
El Municipio de Lanús confirmó que Metrogas cortó la fuga y los bomberos extinguieron el incendio
El Municipio de Lanús informó que durante MetroGAS logró cortar la fuga de gas y los Bomberos extinguieron por completo el incendio en Remedios de Escalada. Las familias evacuadas reciben asistencia para regresar a sus hogares, mientras continúa la investigación judicial para determinar cómo se produjeron los hechos.
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