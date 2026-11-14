Metrogas cortó la fuga en Remedios de Escalada y los bomberos extinguieron el fuego

Ella fue una de las más damnificadas por la rotura del caño porque su propiedad fue destruida por la explosión. "No quedó nada, perdimos todo", manifestó. Además, manifestó que llegó a las 9 de la mañana y sintió un olor a gas tan intenso que no le permitía respirar con normalidad.

La mujer damnificada señaló que los trabajadores que realizaban las obras se reían y hacían chistes mientras había una fuga de gas. Además, los vecinos denunciaron que desde el jueves se sentía olor a gas y realizaron llamados al 911 que no tuvieron respuesta alguna.

Walter, otro de los trabajadores, relató el hecho desde su punto de vista. "Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló por completo. La explosión también alcanzó a un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura".

El Municipio de Lanús confirmó que Metrogas cortó la fuga y los bomberos extinguieron el incendio

El Municipio de Lanús informó que durante MetroGAS logró cortar la fuga de gas y los Bomberos extinguieron por completo el incendio en Remedios de Escalada. Las familias evacuadas reciben asistencia para regresar a sus hogares, mientras continúa la investigación judicial para determinar cómo se produjeron los hechos.