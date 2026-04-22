Vecinos capturaron a un ladrón, lo desnudaron y lo entregaron a la Policía: "Ponete a laburar"
Ocurrió en el partido bonaerense de Merlo. El sospechoso fue reducido luego de amenazar a una mujer con un cuchillo y quedó a disposición de la Justicia.
Un delincuente a bordo de una moto le robó el teléfono celular a una mujer en el partido de Merlo. Tras el hecho, los vecinos de la zona y un grupo de albañiles que trabajaba en una obra de construcción salieron en defensa de la víctima e hicieron justicia por mano propia: capturaron al asaltante, lo desnudaron y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.
El hombre, identificado como Darío Horacio Rohr, de 37 años, circulaba a bordo de una motoYamaha FZ 150 cc -con pedido de secuestro activo- y en medio de su recorrido interceptó a su víctima, una joven de 22.
De acuerdo con la información disponible, el hombre se movilizaba en moto cuando abordó a una mujer y la amenazó con un cuchillo para sustraerle el teléfono. Sin embargo, no logró escapar: personas que se encontraban en la zona advirtieron la situación y lo persiguieron hasta alcanzarlo.
En ese contexto, el sospechoso fue reducido por un grupo de vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar. Durante la detención, le recriminaron su accionar y uno de ellos le dijo “ponete a laburar”, mientras lo mantenían inmovilizado en el suelo.
Los uniformados procedieron a la detención del sospechoso y recuperaron el dispostivo móvil de la victima. Además, secuestraron el arma blanca con el que había amenazado a la víctima y la moto en la que circulaba, cuyo pedido de secuestro, a solicitid de la Comisaría 4a de Merlo y la UFI N° 5 de Morón, data del último 3 de abril, en una causa por robo.
La investigación quedó en manos del fiscal Claudio Marcelo Oviedo, de la UFI N° 5 departamental, quien por estas horas trabaja para determinar si los vecinos y albañiles se excedieron en el castigo contra el imputado por robo agravado por uso de arma en tentativa y encubrimiento.
El episodio vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad en la zona y el creciente recurso de la intervención vecinal ante hechos delictivos, una práctica que especialistas advierten puede implicar riesgos y derivar en situaciones de violencia.
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