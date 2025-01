Vicente López: desalojaron a personas que se habían metido en el río

Sucede que el chapuzón era no sólo refrescante sino también peligroso por la contaminación en el agua del Río de la Plata.

vicente lopez río de la plata.mp4

Leila, por ejemplo, había ido por primera vez al río a la altura de Vicente López y quedó sorprendida cuando efectivos de Prefectura la obligaron a salir del agua, al igual que al resto de los bañistas.

"Vine con todos mis hijos, somos de Retiro. Una amiga nos invitó", contó la mujer en declaraciones televisivas. Varias personas se instalaron con sombrillas y hasta una heladerita, pero apenas una hora y media después aparecieron a sacarlos.

"Nos dijeron que salgamos, que está contaminada el agua y aparte hay trampas. Hay fierros", relató Leila sobre lo que le informaron los agentes.

"Nos estamos yendo. Si la Policía se va no nos volvemos a meter al agua, ya no. Está contaminada, mis hijos no se meten más", declaró la mujer, que también se remitió a los seis casos de personas que se ahogaron en esa parte del río en Vicente López.

En la zona también está prohibido encender fuego, pero un grupo de bañistas decidió armar una fogata y eso logró atraer la atención de las autoridades.

En realidad, a sólo 15 minutos de Vicente López -en localidades como San Isidro, Martínez o Acasuso- hay lugares para hacer deportes acuáticos como kite-surf, kayak y otras actividades, pero aún así se mantiene la prohibición de bañarse.