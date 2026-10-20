Video: así fue el robo por el que acusaron al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero

Cómo descubrieron el presunto robo

El episodio ocurrió el 10 de octubre en una sucursal de la firma Lo Bruno, sobre la calle Juan Núñez del Prado. Tras advertir el faltante, los responsables del comercio realizaron la denuncia y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

A partir de la investigación, el fiscal Emanuel Sabater avanzó con las medidas que derivaron en los allanamientos y las detenciones. Los procedimientos se realizaron el viernes en Santiago del Estero, donde fueron arrestados Páez y Batule.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que serían de interés para la causa.

Ambos permanecen a disposición de la Justicia y están acusados de participar en la sustracción del dinero. La responsabilidad de cada uno deberá determinarse en el marco del expediente.