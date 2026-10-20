Video: así fue el robo por el que acusaron al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero
Las cámaras de seguridad de un comercio de Las Termas de Río Hondo registraron la secuencia por la que detuvieron a Mariano Páez y a su pareja.
El padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil acusada de racismo, quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de Santiago del Estero en una secuencia que ahora forma parte de la investigación por un presunto robo de $1.500.000. Mariano Páez fue detenido el viernes junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusados de sustraer el dinero de un local de materiales para la construcción ubicado en Las Termas de Río Hondo.
En las imágenes se observa a una cajera mientras cuenta varios fajos de billetes y separa distintas sumas de dinero sobre el mostrador. En un momento, la empleada deja parte del efectivo cerca de la ventanilla de atención al público. Según la investigación, Páez aprovechó una distracción de la mujer para introducir la mano por esa abertura y llevarse el dinero, que luego habría entregado a su pareja.
Según la hipótesis de los investigadores, Páez habría aprovechado una distracción de la trabajadora para introducir la mano por la abertura, tomar el dinero y pasárselo a su acompañante. Después, ambos se retiraron del establecimiento sin concretar ninguna compra.
La causa está caratulada como hurto, un delito que, según el artículo 162 del Código Penal, contempla una pena de un mes a dos años de prisión. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron a este medio que la Fiscalía mantendrá su postura de que los acusados continúen detenidos.
En ese sentido, explicaron que la decisión sobre la continuidad de las detenciones dependerá del juez de Control y Garantías, quien deberá resolver la situación en una próxima audiencia.
Cómo descubrieron el presunto robo
El episodio ocurrió el 10 de octubre en una sucursal de la firma Lo Bruno, sobre la calle Juan Núñez del Prado. Tras advertir el faltante, los responsables del comercio realizaron la denuncia y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad.
A partir de la investigación, el fiscal Emanuel Sabater avanzó con las medidas que derivaron en los allanamientos y las detenciones. Los procedimientos se realizaron el viernes en Santiago del Estero, donde fueron arrestados Páez y Batule.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que serían de interés para la causa.
Ambos permanecen a disposición de la Justicia y están acusados de participar en la sustracción del dinero. La responsabilidad de cada uno deberá determinarse en el marco del expediente.
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