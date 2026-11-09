El Obelisco homenajeó al papa León XIV con una imagen gigante en su primera noche en la Argentina
El monumento más reconocido de Buenos Aires se iluminó con el rostro del Sumo Pontífice, en una de las postales más destacadas de su llegada al país.
La llegada del papa León XIV a la Argentina dejó distintas escenas cargadas de emoción. Una de las más llamativas se produjo durante la noche del domingo, cuando el Obelisco porteño se iluminó con una imagen del Pontífice para darle la bienvenida.
El homenaje transformó al emblemático monumento de la Ciudad de Buenos Aires en uno de los puntos de atención de la jornada. Las fotografías y los videos de la intervención lumínica se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
La iniciativa se sumó a las diferentes expresiones de bienvenida que se organizaron en el país para recibir al líder de la Iglesia Católica durante su visita.
Las fotos del Obelisco iluminado por la llegada del Papa
Las imágenes capturadas durante la noche mostraron al Obelisco con el rostro de León XIV proyectado sobre su estructura. La intervención generó una postal particular en pleno centro porteño y acompañó los acontecimientos oficiales y religiosos que marcaron el primer día de su estadía.
La agenda del papa León XIV en la Argentina: las actividades
La visita del Pontífice continuará con una intensa agenda que incluye celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.
Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria en Palermo
La jornada comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Más tarde, León XIV encabezará una celebración religiosa en el Monumento de los Españoles.
El cronograma previsto es el siguiente:
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9.15: visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
11.30: santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
17.30: reunión con referentes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
18.45: celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
19.45: cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.
Martes 10 de noviembre: el Papa viajará a Córdoba
El segundo día tendrá como escenario principal a Córdoba, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
Los horarios serán:
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7.30: salida del vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba.
9.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
10.00: santa misa en la Escuela de Aviación Militar.
15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
16.55: vuelo de regreso a Buenos Aires.
18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida
La última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Posteriormente, León XIV viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
El cierre de su paso por la Argentina será en el aeropuerto de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida antes de su partida hacia Lima, Perú.
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8.00: visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
10.00: santa misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
14.00: partida hacia Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.
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