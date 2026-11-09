El Obelisco homenajeó al papa León XIV con una imagen gigante en su primera noche en la Argentina

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria en Palermo

La jornada comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Más tarde, León XIV encabezará una celebración religiosa en el Monumento de los Españoles.

El cronograma previsto es el siguiente:

9.15: visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17.30: reunión con referentes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: el Papa viajará a Córdoba

El segundo día tendrá como escenario principal a Córdoba, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Los horarios serán:

7.30: salida del vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10.00: santa misa en la Escuela de Aviación Militar.

15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: vuelo de regreso a Buenos Aires.

18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

La última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Posteriormente, León XIV viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El cierre de su paso por la Argentina será en el aeropuerto de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida antes de su partida hacia Lima, Perú.