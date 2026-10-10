Video: aterradora persecución de motochorros a un conductor en plena Autopista Buenos Aires-La Plata

La secuencia completa quedó registrada gracias a una cámara que llevaba el conductor y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que permitió a las fuerzas de seguridad iniciar las tareas de investigación.

Como resultado de los operativos, los agentes lograron localizar y arrestar a uno de los sospechosos.

Brutal robo en José C. Paz: le dispararon 9 veces para llevarse su moto

Un salvaje hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde dos motochorros asaltaron a un hombre y le dispararon nueve veces para robarle la moto. La víctima se resistió, pero dos de los tiros impactaron en una de sus piernas y está grave. Todo quedó registrado en varios videos.

El hecho ocurrió el jueves poco después de las 20.30 sobre la avenida Lamas, en el límite con la avenida Derqui del partido de Moreno, cuando Sebastián, de 30 años, se encontraba arriba de su moto en marcha, estacionado frente a un supermercado, esperando a su esposa que segundos antes había ingresado al local para comprar carne.

En esas circunstancias, escuchó que otra moto se acercaba por la vereda, pero cuando quiso reaccionar ya era tarde.

La brutal secuencia quedó registrada en dos videos captados por cámaras de vigilancia desde diferentes ángulos, donde se escuchan no solo las nueve detonaciones sino los gritos desesperados de su esposa, que presenció toda la secuencia.

Los videos del brutal robo en José C. Paz

De acuerdo con lo que se observa en los videos, el delincuente que iba de acompañante abordó Sebastián por la espalda y lo tiró de la moto. Sin embargo, el hombre se resistió desde un primer momento, lo enfrentó y comenzaron a forcejar.

En simultáneo, el otro motochorro sacó un arma y comenzó a disparar. Incluso, se bajó de la moto para tener un mejor ángulo de tiro.

Una vez que el delincuente logró deshacerse de la víctima, levantó la moto de la vereda y comenzó a escapar.

Lejos de ceder, y pese a que seguían disparándole, Sebastián usó un changuito de supermercado como escudo y comenzó a arrojarles mandiocas, lo primero que encontró a mano, pero tampoco consiguió frenarlos.

En su último intento por evitar el robo de su moto, su herramienta de trabajo, se abalanzó contra el delincuente, y fue entonces cuando cayó herido con dos disparos en la pierna. En total, el motochorro le disparó nueve veces.

La víctima está grave

La víctima fue asistida por los vecinos de la zona y luego trasladado a un hospital, donde permanece internado en terapia intensiva, en grave estado.

"Lo operaron ayer y todavía no despertó", contó Edgar, comerciante y testigo del robo, en diálogo con LN+. "Está peleando por su vida, estamos muy tristes, no sabíamos qué hacer", agregó.

Hasta el momento no trascendió si lograron identificar o capturar a los motochorros.