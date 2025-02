Video: entró a robar una bicicleta, pero una familia lo atacó a golpes y palazos

El ladrón hizo todos los esfuerzos posibles por llevarse el único objeto de valor que encontró en el lugar: durante varios intentos tomó el rodado con sus brazos e intentó revolearlo por encima de las rejas, pero la bicicleta rebotaba y le volvía a caer encima.

Alertada por los ruidos, Martina, una joven de 17 años que estaba en la casa al momento del intento de robo, salió con lo puesto y comenzó a pegarle al ladrón.

Toda la insólita secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad que estaba dentro del domicilio.

robo bicicleta san justo

"Estaba estudiando cuando escuché ruidos raros en el patio. Primero pensé que era un gato, pero el ruido era muy fuerte y, cuando me asomé, vi que el tipo me quería llevar la bicicleta. No sé, mi reacción fue correr hacia él e impedirlo", contó la joven.

Al hablar sobre su reacción, recordó: "Hicimos ruido, sonó la alarma vecinal y el pibe no se iba. Pensé que con semejante movimiento se iba a ir, pero insistía en querer llevarse la bici y eso me sacó".

En medio de los forcejeos, mientras Martina seguía pegándole, en la escena aparecieron su madre y su abuela. Mientras que la primera ayudó a la joven a retener al delincuente, la segunda insistía en que lo dejaran ir porque no sabían si estaba armado.

La escena la completó Emilio, el abuelo de Martina, que apareció con un secador de piso en la mano y empezó a pegarle al delincuente.

"Él me gritaba, ‘déjenme, déjenme, ya está’. Pero mucho no escuché porque estaba con una bronca bárbara porque se quería llevar mi bicicleta", contó Martina totalmente indignada, en diálogo con TN.

Finalmente, el delincuente logró escapar por un patio interno y darse a la fuga. "Se fue por los techos. Hicimos la denuncia, pero hasta el momento la Policía no lo encontró", se quejó la madre de Martina.

Por su parte Emilio, manifestó: “Esta es una situación que la verdad no esperábamos, fue en la madrugada, nos quisieron robar la bicicleta y tirarla por arriba del portón. La verdad que la inseguridad que vivimos es terrible. Por ejemplo, se roban los cables de la luz, las llaves del gas y del agua, los picaportes de las puertas, hace poco unos chorros que venían caminando le robaron el auto a una señora a las 6 de la tarde en pleno día”.