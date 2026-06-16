Video: un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató un fuerte conflicto

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“El nene le agarró una crisis, se dio la cabeza contra el la ventana del vidrio. Yo tengo epilepsia, me agarró una convulsión, me rompí la dentadura, vino la ambulancia. Tuve la presión alta también, nunca en mi vida tuve la presión alta”, relató la mujer, identificada como Alejandra.

Según su testimonio, el chofer intentó impedirles el ingreso desde el inicio. En declaraciones a C5N, explicó: “Es la segunda vez y me decía que no, que no me iba a abrir la puerta porque cuando frena me hace con la mano que no... El colectivo tiene las cámaras, deberían pedir las cámaras porque ahí está, él me decía con el dedo que no me iba a subir”.

Ante la negativa, Nehemías -su hijo- golpeó la puerta para poder acceder al transporte público.

Ya dentro del colectivo, se desató la secuencia que posteriormente fue difundida y compartida por usuarios en redes sociales. La mujer argumentó que, debido a la condición de su hijo, no era posible colocarle auriculares, tal como exigía el chofer: “Auricular él no se deja poner, no quiere usar ni gorro. Lo pelo porque le molesta hasta el pelo, ¿te imaginas?“.

La discusión no terminó con lo que se observa en el video, que dura un minuto y medio, sino que, según el testimonio, el chofer habría desafiado a la mujer al decirle: “Ahora vas a ver”, con la intención de que la Policía interviniera en su contra.

Sin embargo, los efectivos policiales de la comisaría de Lanús asistieron a la familia. En la dependencia policial, y de acuerdo con el relato de Alejandra -quien dejó a su hijo al cuidado de su hermano para regresar a declarar- el conductor habría realizado un comentario despectivo sobre ella: “Cuando entro a declarar, me dice: ‘Ve, estos negros no tienen ni abogado’”.

Alejandra pudo radicar la denuncia formal. Según su testimonio, hasta el momento la empresa de la línea 100 no se comunicó con la familia para pedir disculpas: “Nadie me llamó para disculparse o para decirme nada”.