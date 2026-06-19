Video: un hombre atropelló a un vendedor ambulante en silla de ruedas y se escapó

“Olvidate, pero me chocó, no me pasó por encima“, respondió el hombre, aún tendido sobre el asfalto.

Luego, llamó a un conocido para que lo vaya a auxiliar: “Me chocaron, fijate si me podes llevar a la casa de mi hermana, me rompieron toda la silla estos hijos de p***. No sé cómo estoy vivo”, expresó completamente indignado.

Una cámara de seguridad instalada en la zona capturó el momento del atropello. En las imágenes se lo observa avanzando cerca del cordón, cuando una camioneta Kangoo blanca lo embiste a toda velocidad por detrás.

vendedor ambulante la matanza

El conductor no se detuvo en ningún momento a asistirlo y continuó su marcha, mientras Romero quedó tirado al costado del camino.

De acuerdo a lo que informó El Nacional de Matanza, el hombre se acercó a hacer la denuncia en la Fiscalía 3 de La Matanza, aunque hasta el momento no hay detenidos. La familia busca testigos o cualquier persona que pueda aportar información para identificar al vehículo involucrado.