VIDEO: un chofer frenó el colectivo, se bajó y se robó un caballete
La escena, tan insólita como indignante, quedó registrada por cámaras de seguridad. Ocurrió en la localidad de Villa Ballester.
Un chofer de la línea 87 quedó escrachado por un insólito robo que se conoció en las últimas horas. El conductor frenó el colectivo en pleno recorrido, se bajó y se llevó un caballete de una obra en construcción. Todo ocurrió en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, y quedó registrado en dos videos.
La llamativa escena, que se viralizó en las últimas horas, ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada del martes 10 de marzo cuando un colectivo de la línea 87 circulaba con total normalidad por una angosta calle del barrio. Sin embargo, lo que parecía ser un recorrido habitual terminó convirtiéndose en una secuencia insólita.
Según se puede ver en dos videos que se difundieron en redes sociales, el chofer frenó la marcha del colectivo en medio de la calle donde no había parada y abrió las puertas de la unidad.
El momento más sorprendente llegó segundos después: el conductor se bajó por la puerta del medio, tomó uno de los dos caballetes de obra que estaban colocados para señalizar un espacio en construcción y haciendo un mínimo esfuerzo lo cargó dentro del colectivo. Sin apuro, caminó hasta la parte delantera de la unidad, cerró las puertas y retomó el recorrido como si nada hubiera pasado.
Los elementos sustraídos pertenecían a una obra en construcción ubicada en la cuadra. Como es habitual, este tipo de caballetes son utilizados para evitar que vehículos particulares estacionen en el ingreso a la edificación y así poder mantener delimitado un área libre que permita la carga y descarga de materiales.
Los videos se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios calificaron el robo como insólito y hasta algunos bromearon sobre los motivos por los cuales se llevó solo un caballete en vez de los dos. Hasta el momento no trascendió la identidad del conductor involucrado en el robo ni si la empresa tomó alguna medida disciplinaria.
Video: una pareja le robó el celular a un hombre en silla de ruedas
Una pareja fue detenida en la localidad de Benavídez, partido de Tigre luego de robarle el celular a un hombre con discapacidad que circulaba por la vía pública en silla de ruedas. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones.
Las imágenes muestran claramente cómo el hombre y la mujer interceptaron a la víctima para sustraerle el teléfono celular. La acción fue detectada de inmediato por el sistema de videovigilancia.
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