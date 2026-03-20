VIDEO: un chofer frenó el colectivo, se bajó y se robó un caballete

Los videos se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios calificaron el robo como insólito y hasta algunos bromearon sobre los motivos por los cuales se llevó solo un caballete en vez de los dos. Hasta el momento no trascendió la identidad del conductor involucrado en el robo ni si la empresa tomó alguna medida disciplinaria.

Video: una pareja le robó el celular a un hombre en silla de ruedas

Una pareja fue detenida en la localidad de Benavídez, partido de Tigre luego de robarle el celular a un hombre con discapacidad que circulaba por la vía pública en silla de ruedas. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones.

Las imágenes muestran claramente cómo el hombre y la mujer interceptaron a la víctima para sustraerle el teléfono celular. La acción fue detectada de inmediato por el sistema de videovigilancia.

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