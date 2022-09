VIDEO: un chofer captó el momento en el que el fantasma de una mujer pide bajarse del colectivo

En las imágenes muestra el chofer muestra que el colectivo está vacío pero tiene la luz que solicita la parada y se escucha la voz de una mujer que repite "parada, señor", a lo que el hombre manifiesta: “Se van a cagar de risa, hermano, pero no estoy loco. Me tocaron el timbre y hay alguien que me habla atrás. ¿Escuchan?”.

El video lo compartió en el grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros de trabajo y luego se replicó a través de las redes sociales.

El escalofriante video que captó un colectivero salteño

fantasma colectivo